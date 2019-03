Mildt forårsvejr i vente

I dag og i morgen kan vi forvente et overskyet mildt vejr med temperaturer op mellem otte og 13 grader

Når de næste par dage byder på lune temperaturer, mild vind og overskyet vejr, så kan vi for alvor sige, at forårsvejret er over os.

Sådan lyder det fra Jesper Eriksen, der er vagtchef hos DMI.

- De næste par dage vil byde på overskyet vejr. Der vil dog være mulighed for at se forårssolen hen på eftermiddagen i den Nordvestlige del af landet, fortæller Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

Torsdagen starter ud med skyer. På Bornholm vil der være tåge i løbet af morgentimerne.

Op ad dagen vil temperaturerne ligge mellem otte og 13 grader, og skyerne vil blive blive ved med at ligge over landet.

- Skyerne vil være der hele dagen. I den Nordvestlige del af landet vil det dog være muligt at se forårssolen op ad eftermiddagen, siger Jesper Eriksen.

- Vinden vil være mild hele dagen.

Mild nat

I løbet af aftenen vil det overskyede vejr holde, og blæsten vil helt aftage i nattetimerne.

- Vinden forsvinder helt i løbet af aftenen, så man kan forvente at vågne op til en lun morgen fredag, fortæller Jesper Eriksen.

I den nordlige del af landet vil nattehimlen dog være klar, så der kan temperaturerne falde ned omkring frysepunktet.

Ellers vil resten af fredagen byde på et nærmest identisk vejr med torsdag.

- Fredag kommer til at være overskyet hele dagen. Vinden er mild, og temperaturerne vil ligge omkring det samme som torsdag. I den Nordvestlige del af landet, vil der også være mulighed for at se solen op ad eftermiddagen, siger Jesper Eriksen.