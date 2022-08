Militæranalytiker: - Giver ikke mening

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, er på rov i Nato's medlemslande.

I et interview med Sky News siger han, at 'vi lever i en farligere verden,' og derfor bør Nato-landene hæve deres årlige bidrag.

- Den brutale realitet er, at når vi står over for Ruslands militære oprustning og deres vilje til at bruge magt mod naboer, så er det en nødvendighed at investere mere i forsvar, siger Stoltenberg i interviewet.

Det er da heller ikke overraskende, at chefen for vestens forsvarssamarbejde ønsker en større pengepulje at lege med.

Men giver det mening?

Ikke, hvis man spørger lektor og militæranalytiker ved Forsvarsakadamiet Peter Viggo Jakobsen.

- Hvis du spørger mig - set med meget snævre, egoistiske, danske øjne: Er Ruslands militær blevet et større problem for Danmark i dag, end det var 23. februar? Så er mit svar et rungende nej, svarer han.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen ser vi et Rusland, der er i gang med at 'smadre deres krigsmaskine' i Ukraine, og han mener ikke, at alliancen har nogen grund til at frygte Putin.

- Han har jo aldrig turdet angribe et Nato-land. Hvis Nato handler om at beskytte Nato-lande, så kan jeg ikke se problemet. Jeg ville være træt af at bo i Moldova eller Georgien, men med Nato-briller kan jeg ikke se problemet, siger han.

Jens Stoltenberg begrunder sit ønske om større bidrag med, at der er brug for at investere i nye og mere moderne kapaciteter, for at alliancen kan beskytte alle Nato-lande.

Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / Ritzau Scanpix

Og selvom Peter Viggo Jakobsen ikke synes, at den russiske trussel retfærdiggør et øget bidrag, så mener han, at et andet perspektiv muligvis kan.

- Man kan også vælge at rette sig mod nogle andre perspektiver, for eksempel at amerikanerne nu i stigende grad retter deres opmærksomhed mod Kina, og derfor vil byrden for europæerne blive større.

- Men man kan ikke gøre det bare med henvisning til den russiske trussel, det synes jeg ikke, fastslår han.

Lægger pres på Danmark

USA mener, at de to procent, der er opsat som målet for alle Nato-lande, skal ses som gulvet og ikke loftet for bidraget.

Og eftersom flere af de lande, som Danmark sammenligner sig med, enten har hævet deres bidrag eller opfyldt målet, mener Peter Viggo Jakobsen, at der er lagt pres på Danmark.

- Nu er tyskerne gået på to procent og har efterladt Danmark på perronen med 1,5 procent, hollænderne og nordmændene er også væk, så vi er efterladt blandt nogle lande, som vi ikke bryder os om at sammenligne os med.

Danmark har også tidligere måttet høre for sit nølende engagement i at opnå målet på to procent, som lige nu først ser ud til at lykkes i 2033.

Peter Viggo Jakobsen mener dog, at Danmark kan holde kritikken en smule på afstand ved at engagere sig på andre måder.

- Nato fungerer jo lidt som en noget-for-noget-forretning, hvor amerikanerne hjælper os med at håndtere russerne, og til gengæld vil de have hjælp til at håndtere kineserne. Derfor tror jeg, at det kommer til at betyde, at Danmark sender militære enheder til Det Sydkinesiske Hav for at vise solidaritet, og så er det også en måde at kompensere på, fortæller han.