Militærekspert: Sådan ville et angreb på Danmark se ud

Hvis Rusland nogensinde skulle angribe Danmark, er det danske militær klar. Få et indblik i, hvordan de forbereder sig her

Ekstra Bladet

Skulle det usandsynlige ske, at Rusland angreb Danmark, er man fra dansk side forberedt på, hvordan de ville udføre et eventuelt angreb. Læs her en militæreksperts vurdering.