Militærfly styrter ned i boligområde i Texas

To til tre personer er bragt til behandling på hospitalet

Et militærfly er styrtet ned i et i boligområde i den amerikanske by Lake Worth, der ligger i delstaten Texas.

Det lokale beredskab oplyser, at to til tre personer er bragt til behandling på hospitalet.

'To hjem er stærkt beskadiget, og i øjeblikket bliver to til tre patienter behandlet,' lyder det fra beredskabet.

Ifølge CNN katapulterede flyets to piloter ud fra flyet. Den ene blev senere fundet fanget i nogle elkabler, mens den anden blev fundet i et nabolag i nærheden. Begge piloter er bragt til behandling på hospitalet.

Derudover blev tre personer, som befandt sig i de ramte huse, behandlet på stedet.

Ulykken skete i et område, der huser 4000 boligblokke.

Det lokale beredskab opfordrer folk til at holde sig fra området 'for deres egen sikkerheds skyld'.