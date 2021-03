Miljøminister: - Vi har svigtet

Miljøminister Lea Wermelin er kaldt i samråd, efter Ekstra Bladet har beskrevet døde dyr på statens arealer. Venstre og Dansk Folkeparti er uforstående for, hvordan det kunne lade sig gøre. Miljøministeren erkender at have svigtet dyrene

Miljøminister Lea Wermelin (S) er blevet kaldt i samråd. Det er hun på baggrund af en historie, Ekstra Bladet skrev tidligere på ugen, hvor kvæg blev fundet udsultet på statens arealer. Områder, miljøministeriet havde ansvar for.

Dansk Folkeparti og Venstre udtaler krads kritik af miljøministeriets håndtering af kvæg i Mols Bjerge.

- Jeg kan under ingen omstændigheder acceptere dyrenes tilstand. Det er helt forkasteligt, det der er sket, fortæller Pia Kjærsgaard.

Naturstyrelsen indrømmer: Handlede for langsomt

Der skal gøres noget

Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti er tit hurtige til at råbe op, når der sker noget med dyr. Det har de også været i episoden her.

- Sagen er vildt oprørende. Og jeg vil gerne gøre noget ved det. Det er også derfor, ministeren er blevet kaldt i samråd. Samtidig tager jeg til Mols Bjerge for selv at se, hvad der foregår, siger Pia Kjærsgaard.

- Hvornår tager du derhen?

- Det ved jeg ikke endnu.

Ministeren venter svar

Hvad der præcist skal gøres for at historien ikke gentager sig, er miljøministeren ikke sikker på.

- Det kommer bag på mig, det der er sket. Men derfor er det stadig vores ansvar. Og vi har svigtet, fortæller Lea Wermelin.

- Som miljøminister har du ansvaret for det, der er sket. Hvad har du tænkt dig at gøre med det ansvar?

- Jeg har fortalt Naturstyrelsen, at det ikke må ske igen. Og vi skal være bedre til at tjekke dyrene løbende. Men vi venter stadig svar på, hvad der helt præcist er sket. Når vi får svar, så kan vi sikre os, at det ikke sker igen.

Og miljøministeren er enig i kritikken fra Dansk Folkeparti.

- Der er ingen tvivl om, at Naturstyrelsen har reageret for sent. Og som jeg kan forstå, så er alle partier på Christiansborg enige om, at sagen er uacceptabel, og at dyrevelfærd ikke er noget, vi går på kompromis med, siger hun.

Politiken har ikke ændret sig

- Jeres politik omkring dyrevelfærd er vel den samme som altid. Så hvis jeres politik altid har været den samme, hvordan kan sådan en sag her finde sted?

- For det første er det vigtigt at sige, at vi ikke vil gå på kompromis på dyrevelfærd. Det vil vi aldrig. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er os, der har ansvaret.

- Derfor kommer vi også til at følge op på den konkrete sag. Vi skal finde ud af, hvad der er sket, men også hvad der kommer til at ske i fremtiden. Vi tror på, at dyrene kan have det godt i det fri - også hele året rundt - men vi skal føre tilsyn.

- Det kom også bag på os, det der er sket, slutter Lea Wermelin.

