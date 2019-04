Miljøordfører: Forlist fiskekutter er en skamplet

Miljøordfører i Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen vil have miljøministeren til at skride ind

I to en halv måned har en udbrændt og forlist fiskekutter ligget i strandkanten på Fanøs vestkyst.

Indtil nu har hverken myndigheder, Miljøministeriet, forsikringsselskabet eller konkursboet efter den strandede fiskekutter fået taget sig sammen til at få fjernet det farlige vrag.

- Nu er min tålmodighed sluppet op. Det er en skamplet, at kutteren ikke for længst er fjernet. Derfor vil jeg næste onsdag stille spørgsmål om sagen til miljøminister Jakob Ellemann-Jensen, siger miljøordfører i Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen til Ekstra Bladet.

Miljøordføreren har fulgt blandt andet Ekstra Bladets dækning af sagen.

Fanø skal ikke betale

- Jeg er enig i, at det må være konkursboet eller forsikringsselskabet, som må stå for fjernelsen. Skatteborgerne i den lille Fanø kommune skal i hvert tilfælde ikke betale for, at en kutter tilfældigvis lander på deres ø. Nu må miljøministeren træde i karakter, så der bliver lagt pres på sagens parter.

Det her går jo langt over grænsen for, hvad der er rimeligt. Vi bor i en velfungerende velfærdsstat, og her lader man ikke bare et skibsvrag ligge og flyde i strandkanten, siger Christian Rabjerg Madsen til Ekstra Bladet.

Farlig for folk og miljø

Den socialdemokratiske miljøordfører hæfter sig også ved, at fiskekutteren RI 524 James Roberts kan være farlig for folk, der vader ud til vraget - og for miljøet.

Foto: Ren Strand Fanø

- Der er jo stadig risiko for en forurening, selv om tankene er tømt, fastslår Christian Rabjerg Madsen.

Byrådspolitikerne på Fanø er også grundigt trætte af situationen. Her har byrådet sendt et påbud til konkursboet, om at få kutteren fjernet.

- Det kan ikke være rigtigt, at skatteborgerne skal betale for at få fjernet vraget. Hvis man smider affald i naturen, og vi finder ud af, hvem der har smidt det, så sender vi også en regning for fjernelsen af affaldet til synderen, har borgmester Sofie Valbjørn fra Alternativet tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Det er fiskeskipper Jens Christian Friedrichsen, som har ejet den nu strandede kutter. Men Jens Christian Friedrichsen er gået konkurs og kan derfor ikke betale for bjærgningen.

Foto: Ren Strand Fanø

Den famøse kutter forliste under en kraftig januar-storm, hvor besætningen måtte reddes i land. Herefter drev kutteren rundt på må og få, indtil et forsøg på at bjærge skibet blev iværksat et par dage senere.

Under denne bjærgning gik der ild i kutteren, og bjærgningen måtte opgives.