Miljøstyrelsen afviser: Ingen fare for drikkevandet

Minkgrave truer ikke drikkevandet, forsikrer Miljøstyrelsen, efter at Danske Vandværker har udtalt frygt for, at regnvand, der siver ned gennem gravene, kan ødelægge vandboringer

Der er ingen risiko for drikkevandet i forbindelse med de aktuelle minkgrave. Det fastslår Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse som reaktion på den bekymring for grundvandet, som brancheforeningen Danske Vandværker har udtalt efter nedgravningen af aflivede mink ved Karup.

Danske Vandværker frygter for drikkevandet på grund af den beskedne afstand, der efter organisationens opfattelse er mellem minkgravene og de områder, hvor drikkevand indvindes af Kølvrå Vandværk. Frygten er imidlertid ubegrundet, mener Miljøstyrelsen.

- Da vi screenede mulige nedgravningsområder, fravalgte vi de arealer, der ligger i områder, hvor drikkevandet til vandværker dannes, siger Per Schriver, som er kontorchef i Miljøstyrelsen.

Grundige studier

Han fastslår videre, at områder med særlige drikkevandsinteresser, der er udpeget for at sikre det fremtidige drikkevand, også ligger i behørig afstand fra minkgravene ved Karup-Kølvrå. Her har grundige studer fastlagt vandets vej fra overfladen, understreger Miljøjstyrelsen.

- Beregningen er tilføjet en buffer på 100 meter, inden det tegnes op som 'indvindingsopland', og minkgravene er placeret uden for dette område, siger Per Schriver.

- Vi mener derfor ikke, gravene udgør en risiko for drikkevandet. Her til kommer, at vandboringen er 100 meter dyb og beskyttet af et lerlag, siger han.

Berettiget tvivl

I Danske Vandværker noterer direktør Susan Münster sig med tilfredshed, at Miljøstyrelsen øjensynligt har gjort sit hjemmearbejde og hurtigt har kunnet afvise organisationens bekymring for grundvandet.

- Det er rigtigt fint, at Miljøstyrelsen melder ud. Vi har rejst en bekymring for, at der er en risiko, og det er vores ærinde, siger Susan Münster til Ekstra Bladet.

- Ved Karup ligger gravene lige i kanten af indvindingsområdet, og det er vigtigt for os at få konstateret, at afstanden er stor nok. Vi får snarest en nærmere orientering fra Miljøstyrelsen om de kriterier, de har fulgt for placering af de her grave.

- Det er glædeligt, hvis de med 100 procents sikkerhed kan bekræfte, at der ikke er en risiko, siger Susan Münster.

- Har I luftet jeres bekymring for tidligt i offentligheden?

- Nej, det tænker jeg ikke, at vi har. Vi har grundvandseksperter i Danske Vandværker, som vi har rådført os med, og netop derfor var der grund til at rejse spørgsmålet, siger Susan Münster.

- Der er nogle teknikaliteter, der afgør, hvordan man afgrænser et vandindvindingsområde, og da gravene ligger lige på kanten, var der en berettiget tvivl om placeringen af gravene.

- Nu har Miljøstyrelsen igen kigget på tingene og oplever, at der ikke er problemer. Det er vigtigt for os - også fremadrettet - at man er meget opmærksom på at holde sig så langt fra drikkevandsinteresser, som man overhovedet kan, siger Susan Münster.

- Der er nogle mink, der skal bortskaffes, og det er vigtigt for os at holde fokus på, at ikke for hurtigt kommer til at træffe beslutninger, som fører til andre problemer.

Døde mink kan forurene grundvandet

Pressede minkavlere får tilbud om krisehjælp

EL afblæser mink-ministerstorm