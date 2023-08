Mille kæmpede i skolen: Pludselig faldt alt på plads

I lang tid havde Marianne Wynnes 10-årige datter, Mille, faglige problemer i skolen.

Samtidig døjede hun med hovedpine og sakkede efter de andre elever.

- Min mand er meget stærkt ordblind, så jeg har egentlig altid troet, at hun måske var ordblind, forklarer Marianne Wynne til Ekstra Bladet.

Det har dog vist sig ikke at være tilfældet.

Alt faldt på plads

I forbindelse med et skoleskifte blev datteren nemlig sendt til en læsevejleder, og så begyndte brikkerne at falde på plads.

- Der siger de til mig, at hun er ikke ordblind. De synes, at vi skulle tage forbi en øjenlæge. Den tanke havde jeg slet ikke tænkt, siger Marianne Wynne.

Ved øjenlægen viste det sig, at der var en god forklaring på de udfordringer, Mille havde oplevet i skolen, for hun skulle rigtigt nok have briller.

- Hun fik brillerne og efter det, kunne hun lige pludselig skelne bogstaverne fra hinanden, og de hoppede ikke rundt, og hun døjede ikke længere med hovedpine, fortæller moderen.

Hellere en gang for meget

Efter Mille har fået briller, er hendes faglige niveau skudt i vejret, og derfor håber Marianne Wynne, at datterens historie kan være med til at advare andre forældre.

- Man skal lade være med bare at stirre sig blind på det, man tror, det kan være. Jeg ville ønske, at der var nogen, der havde sagt det til mig to år tidligere, fordi det havde da sparet så mange bekymringer og kampe, siger hun og tilføjer:

- Hvis det er noget, hvor man er i tvivl, så gør det. Hellere en gang for meget end en gang for lidt for ens barns skyld.

Og Mille er langtfra er det eneste barn, som har kæmpet i skolen på grund fra uopdagede synsproblemer.

Ikke den eneste

I en pressemeddelelse oplyser Synoptik, at det anslås, at to ud af tre børn i alderen fem til syv år, der har brug for briller, ikke får det opdaget i tide.

Det kan blandt andet betyde, at de - ligesom Mille - får svært ved at følge med i skolen og rammes af hovedpine.

Annette Slyngborg, der er leder af klinisk udvikling hos Synoptik, fortæller i pressemeddelelsen, at børn ofte ikke selv er klar over, at de ser dårligere end andre.

'Det er de færreste, der tænker over, at besvær med finmotorik eller fysisk uro kan skyldes synet. Derfor er det vigtigt at få tjekket sit barns syn regelmæssigt, for børnene råber sjældent selv højt op om problemer,' siger hun.