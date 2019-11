Milles søn skreg i desperation: - Det var frygteligt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Skriv direkte til journalisten

Over 100 danske børn er de seneste uger blevet syge, efter at de ifølge deres forældre har indtaget modermælkserstatning lavet på en ny opskrift fra Nestlé.

En af dem er 36-årige Mille Odéns søn Ebbe på tre måneder, der pludselig fik det dårligt for et par uger siden.

- Min søn fik pludselig diarré, mavekneb og gylpede. Han mistede appetitten og blev meget urolig og kunne vågne op om natten og pludselig skrige i søvne, fortæller Mille Odén til Ekstra Bladet.

Mille Odén havde godt lagt mærke til, at emballagen var ændret, da hun købte den seneste pakke med modermælkserstatning. I butikken havde hun derfor spurgt, om indholdet også var ændret. Men det var der ikke, forsikrede både en ekspedient i butikken og hendes sundhedsplejerske.

- Men jeg kunne jo se, at Ebbe fik det dårligt, da vi tog den nye pakke i brug, så efter en uge med smerter og en utrøstelig dreng besluttede min kæreste og jeg at stoppe og se, hvordan Ebbe ville få det, hvis vi gik tilbage til de gamle pakker. Og efter en dags tid havde han det meget bedre, fortæller hun.

Små ændringer - store konsekvenser

Over for Ekstra Bladet oplyser Nestlé, at man i overensstemmelse med nye EU-regler for nyligt har ændret opskriften til modermælkserstatning, men at det ikke er blevet kommunikeret ud til hverken forbrugere eller fagfolk.

Fødevarekoncernen oplyser, at man er bekendt med babyer, der er gået over til den nye NAN Sensilac 1 eller NAN Pro, der har oplevet fordøjelsesproblemer i en kort overgangsperiode.

Se også: Over 100 danske spædbørn syge: Mistænker ændret opskrift

Helt konkret har Nestlé ændret opskriften på NAN Sensilac og NAN Pro 1. Ændringerne i de nye produkter er, at de skal indeholde øgede mængder DHA/Omega-3, D-vitamin, folsyre, kobber og selen, oplyser koncernen.

Men selv om ændringerne er små, kan de være store for små babyer. Det skriver Nestlé selv i en besked til en bekymret mor. I beskeden, som Ekstra Bladet har set, opfordrer Nestlé blandt andet til, at man laver en ’blid overgang fra den gamle til den nye’.

Men den opfordring er aldrig kommet videre end til en enkelt mor.

En frygtelig følelse

Mille Odén er langtfra den eneste, hvis barn fra den ene dag til den anden er blevet syg.

En kvinde, der ikke ønsker sit navn frem, fortæller, til Ekstra Bladet at hun i flere dage var indlagt på Holbæk Sygehus’ børneafdeling med sit barn, der pludselig fik problemer med afføringen. Her blev der taget alverdens prøver, men ingen viste noget usædvanligt.

En anden mor fortæller, at hendes søn på otte uger har døjet med tynd afføring, mavekneb og udslæt. En tredje mors lille søn lavede kun afføring hver tredje dag i flere uger, indtil det pludselig blev helt mørkegrønt, mens et fjerde barn har tynd, gul afføring op til 12 gange om dagen. Og sådan bliver historierne ved.

Mille Odén kalder det ’frygteligt’ at opleve sit barn græde og skrige op uden at kunne gøre noget.

- Det var helt forfærdeligt. Det værste er, at jeg har givet mit barn noget, der måske har gjort ham syg. Det er den mest frygtelige følelse som forældre. Jeg forstår slet ikke, at man kan slippe af sted med at ændre i sit produkt uden at informere om det, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ifølge mangeårig sundhedsplejerske Else Guldager er det normalt, at modermælkserstatning kan give ondt i maven hos små børn i starten.

- Men så mange smerter burde børn ikke kunne få af at indtage det. Det kan tyde på, at der har været et problem med modermælkserstatningen, men det kan jeg ikke konkludere, siger hun.

Fødevarestyrelsen oplyser til Ekstra Bladet, at der kommer nye EU-regler for modermælkserstatning til februar, og at det er dem, Nestlé har taget til sig.

- Det har de valgt at gøre før tid, og det er virksomhedens ansvar, siger sektionsleder i Kemi- og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen Anette Flensburg til Ekstra Bladet.

Nestlé beklager

Nestlé skriver i en mail til Ekstra Bladet, at sikkerheden og kvaliteten af deres produkter er af ’højeste prioritet’.

’Vi er kede af, at nogle babyer har haft svært ved overgangen til den nye Sensilac 1 og haft fordøjelsesproblemer’.

’Producenter og detailhandlere har kun tilladelse til at informere forbrugerne om ernæringsindholdet og brugen af produkter til modermælkserstatning på en meget begrænset måde. Vi har derfor ikke kommunikeret om ændringerne på emballage. Vi beklager over for de berørte familier, at vores kommunikation ikke har været tilstrækkelig i alle tilfælde, men det er gjort med den intention at følge lovgivningen’, står der i mailen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening for at høre, om hospitaler, akutmodtagelser, læger og sundhedsplejersker er blevet informeret om ændringen i Nestlés opskrift, og de følger det kan give, men det har ikke været muligt at få en kommentar herfra.