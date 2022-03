Milliard-handel undersøges

Med en skatteudbetaling på næsten 500 millioner kroner i 2020 var Morten Hummelmose, partner i kapitalfonden EQT, en af de største skatteydere i landet gennem sin investeringsvirksomhed Frececo Aps, hvor der kun er registreret én medarbejder.

Samtidig er han i skrivende stund god for omkring 6,5 milliarder kroner med sin indirekte aktieandel i EQT på 2,1 procent.

Men der hænger en sort, svensk sky over hovedet på den forgyldte Morten Hummelmose.

For det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen (FI), er nemlig i gang med at undersøge, om EQT brød reglerne for markedsmisbrug, da virksomheden i september sidste år lod en række partnere - herunder Morten Hummelmose - sælge ud af sine aktier for svimlende 23 milliarder svenske kroner tilsammen.

Morten Hummelmose solgte selv aktier for 1,5 milliarder kroner.

Partnerne var ellers bundet til ikke at sælge deres aktier i EQT før september 2022 gennem en såkaldt lock-up aftale. Men EQT ændrede aftalen og besluttede ovenikøbet at udsætte offentliggørelsen af ændringen, så investorerne ikke blev oplyst om den ændrede aftale med det samme.

Det er denne forsinkede offentliggørelse, der har fået det svenske finanstilsyn til at hive luppen frem.

Med i ligningen hører, at EQT-aktien er mere end firdoblet siden børsnoteringen i 2019, så Morten Hummelmose og de andre partnere fik altså mulighed for at sælge på et belejligt tidspunkt.

Efterforskning i gang

Hvis en virksomhed ændrer vilkårene for insidere, som det var tilfældet i aktiesalget hos EQT, så skal det som regel offentliggøres så hurtigt som muligt. Der er dog en række undtagelser, der gælder for børsnoterede virksomheder som EQT.

Undtagelserne er blandt andet, hvis en øjeblikkelig offentliggørelse vil skade virksomhedens legitime interesser, eller hvis ikke en udskydelse giver anledning til at vildlede offentligheden, fremgår det af Finansinspektionens hjemmeside.

EQT meddelte Finansinspektionen om den udskudte offentliggørelse den 7. september, og 14. september bad finanstilsynet om en begrundelse for den forsinkede offentliggørelse. Endelig iværksatte det svenske finanstilsyn en decideret efterforskning om markedsmisbrug den 24. september, som stadig kører.

Jurist i Finansinspektionen Fredric Sjöqvist oplyser til Ekstra Bladet, at EQT 4. januar har kommenteret på tilsynets indledende observationer, og nu kan tilsynet så vælge at spørge yderligere ind til sagen. Det vides endnu ikke, hvornår Finansinspektionen kommer med en konklusion.

Ingen yderligere kommentarer

Ekstra Bladet har taget kontakt til EQT og Morten Hummelmose for at høre, hvordan de forholder sig til sagen.

I et skriftligt svar skriver den danske talsperson for EQT, Lars Bo Kirk:

'Det er korrekt, at de svenske myndigheder har besluttet at afprøve, om EQT har håndteret offentliggørelsen af den såkaldte lock-up revision og visse partneres salg af aktier korrekt. EQT er dog overbevist om, at man har håndteret sagen korrekt – og mens undersøgelsen er i gang, assisterer og samarbejder vi naturligvis med SFSA så godt, vi kan. Nu afventer vi blot deres afgørelse, og indtil da ønsker vi ikke at udtale os yderligere.'

Heller ikke Morten Hummelmose ønsker at kommentere sagen yderligere, fordi efterforskningen stadig er i gang.