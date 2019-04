Milliardær: Arbejd 72 timer om ugen eller hold dig væk

Som det gamle mundheld 'tid er penge' lyder, således følger virkeligheden.

Sådan ser den kinesiske massemilliardær Jack Ma i hvert fald på tilværelsen. Manden, der er god for omkring 259 milliarder danske kroner, har i et nyligt blogoplæg forklaret, at han ser en 72-timers arbejdsuge som en gave fra foroven.

Det høje antal timer om ugen er blevet døbt 996-strategien, fordi man arbejder fra ni morgen til 21 aften seks dage om ugen, skriver finansmediet MarketWatch.

'Personligt ser jeg det som en velsignelse at arbejde efter 996-strategien. Hvordan skal man opnå succes, hvis man ikke er villig til at yde en ekstra indsats og ofre sin tid?'

Jack Ma er en af de rigeste mennesker i Kina. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

54-årige Jack Ma er et sandt forretningsmogul som bestyrelsesformand for Alibaba Group, der er et multinationalt teknologi-konglomerat. Men man skal ikke gøre sig forhåbninger om at arbejde sammen med ham, hvis man samtidig gerne vil have en vis mængde fritid.

'Hvorfor overhovedet forsøge at være med? Vi mangler ikke folk, der komfortabelt arbejder otte timer om dagen.'

'Upraktisk og uretfærdig'

Milliardærens synspunkt har skabt en del røre på kinesiske sociale medier, hvor flere brugere er gået i brechen for normal arbejdsbyrde. En påpeger for eksempel, at der ikke ville være tid til at stifte familie, hvis man skulle arbejde efter 996-modellen.

Den kinesiske stat har også udtalt sig om emnet gennem statsmediet 'Folkets daglige avis', hvor de skriver:

'At advokere for hårdt arbejde og engagement er ikke ensbetydende med, at man tvinger folk til overarbejde. Den obligatoriske kultur omkring 996-modellen udviser ikke bare arrogance fra topledere, men er også upraktisk og uretfærdig.'