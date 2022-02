Milliardær død: Familie i chok

Bestyrelsesformand og storaktionær i Flügger Michael Mortensens pludselige død har efterladt hans nærmeste i chok.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som familien har udsendt via M+ Ejendomme, der er Casas ejendomsben. De skiftede navn for blot få måneder siden. Virksomheden var Michael Antitsch Mortensen selv med til at grundlægge.

'Det er med stor sorg, at vi på familiens vegne må meddele, at Michael Antitsch Mortensen helt uventet og pludseligt er afgået ved døden, skriver familien.

'Familien er naturligvis i chok og har derfor brug for ro', fortsætter de i pressemeddelelsen.

Et forbillede

Det har været småt med oplysninger om milliardærens uventede død, hvorfor det fortsat er uvist, hvad Michael Mortensen døde af.

I en pressemeddelelse sætter administrerende direktør hos Flügger Sune Schnack ord på den tragiske nyhed.

- I mange år har Michael været et personligt forbillede for mig. Han har været en kæmpe støtte både personligt og professionelt.

- Han vil i den grad blive savnet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til Michaels familie og hans nærmeste, udtaler han i forbindelse med pressemeddelelsen.

Foto: Rune Aarestrup Pedersen / Ritzau Scanpix

Konstitueret formand for bestyrelsen i Flügger group A/S Jimmi Mortensen udtaler, at Michael Mortensens tidlige død har ramt ham på et personligt plan.

- Det pludselige tab af Michael er ikke alene et stort personligt tab af en vigtig person og mentor, det er også et stort tab for Flügger og for dansk erhvervsliv, som har mistet en sand entreprenør og et overordentlig godt menneske.

- Mine tanker går til familien i denne enormt svære situation, der har efterladt alle i stort chok, siger han.

En sand entreprenør

Michael Mortensen fik opbygget en kæmpe formue gennem blandt andet salg af Casa og HusCompaginiet.

Begge virksomheder solgte han i store handler. Salgene gjorde Michael Mortensen til én af landets rigeste mennesker. Han har sidenhen i flere omgange investeret i Flügger, som han op til sin død ejede knap 30 procent af.

Ifølge den seneste opgørelse fra Økonomisk Ugebrev havde han indtil sin død opbygget en formue på 2,7 milliarder kroner, hvilket gjorde ham til den 67.-rigeste i Danmark.

Michael Mortensen blev 49 år.