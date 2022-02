Milliardær døde af hjertestop i Schweiz

Det var et hjertestop, der mandag tog livet af bestyrelsesformand og storaktionær i Flügger Michael Mortensen.

Det fortæller hans familie torsdag morgen i en pressemeddelelse.

- Vi er i dyb sorg over, at Michael pludselig er blevet taget fra os. Han var på alle måder et fantastisk og kærligt menneske, udtaler de.

- Vi vil gerne takke for alle de varme og kærlige hilsner, som familien har modtaget de seneste dage. Vi vil samtidig bede om, at pressen og offentligheden viser forståelse for og respekterer, at vi gerne vil have ro til at bearbejde tabet af Michael.

Stor succes

Michael Mortensen døde ifølge pressemeddelelsen på en forretningsrejse i Schweiz.

Han blev kun 49 og var blandt Danmarks rigeste personer. Ifølge den seneste opgørelse fra Økonomisk Ugebrev havde han således en formue på 2,7 milliarder kroner, hvilket gjorde ham til den 67. rigeste i Danmark.

Michael Mortensen opbyggede sin formue gennem virksomhederne Casa og HusCompagniet. Begge virksomheder solgte han i store handler.

Siden har han ad flere omgange investeret i Flügger, som han op til sin død ejede knap 30 procent af.

Michael Mortensen efterlader sig hustruen, Bettina Mortensen, samt parrets to børn.

