Milliardær fortryder kæreste-jagt til vanvidsrejse

28.000 kvinder må slukke drømmen om en tur til månen med milliardæren Yusaku Maezawa.

Det var meningen, at den japanske rigmand gennem et tv-program skulle finde sig en kæreste, han kunne tage med sig på en månerejse. Men han har fået kolde fødder og trækker sig.

Det gør han, fordi han har 'blandede følelser' omkring sin deltagelse, skriver Reuters.

På programmets hjemmeside står en meddelelse fra streamingtjenesten AbemaTV, som skulle vise dokumentarserien 'Full moon lovers' om 44-årige Yusaku Maezawas søgen på kærligheden.

Se også: Milliardær søger kæreste over 20 til vanvidsrejse

'Vi er meget kede af at måtte annoncere, at Yasaku Maezawas seriøse matchmaking-dokumentar 'Full moon lovers' bliver aflyst på grund af personlige omstændigheder, som er annonceret på Maezawas Twitter', skriver de.

Tweetene er både skrevet på japansk og engelsk. Yusaku Maezawa skriver, at han trækker sig af personlige årsager, og at han er ked af, at 27.722 personer har brugt tid på ansøgningen.

'Jeg tænkte dog, at det ville være meget uhøfligt at deltage i programmet med denne halvhjertede følelse, og selvom det er egoistisk, har jeg bedt dem aflyse', skriver han i et af de japanske tweets.

この度、私の個人的な事由により、AbemaTVさんの「Full Moon Lovers」への出演ならびに放送を中止していただく旨、AbemaTVさんに申し出ました。



真剣に出演させていただくことを決めたものの、どうしても最後まで自分の気持ちを整理することができませんでした。



(つづく) — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Yusaku Maezawa har Japans mest fulgte Twitter-profil i Japan, og han har 7,2 millioner følgere.

Se også: Milliardær på kæreste-jagt: 20.000 har ansøgt

Milliardærens jagt efter en kvindelig kæreste, der vil rejse med ham rundt om månen, når han i 2023 bliver den første private passager på Elon Musks SpaceX, startede for i januar, hvor kvinder kunne sende en ansøgning på nettet.

Knap 28.000 kvinder udfyldte formularen og sendte ansøgningen ind. Kravene var, at kvinderne skulle være over 20 år.