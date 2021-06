Milliardær i ryggen: Nu venter de kun på Trump

Pudemilliardæren Mike Lindell gøder jorden yderligere for et vanvittigt Trump-budskab. Nu venter de bare på den tidligere præsident

Det hele startede med en historie fra New York Times-journalisten Maggie Haberman. Hun mente at vide, at Donald Trump lige nu går rundt og regner med at blive genindsat som USA's præsident til august.

En vanvittigt budskab, der nu får nyt liv i et interview med ejer af MyPillow Mike Lindell, der er en af den tidligere amerikanske præsidents største støtter og multimilliardær.

- Hvis Donald Trump siger august, så er det formentlig, fordi han har hørt mig sige det offentligt, siger Mike Lindell i et interview med Daily Beast.

Også Trumps tidligere advokat Sidney Powell, der angiveligt blev fyret af netop Trump for at være lidt for skør, støtter nu sin tidligere arbejdsgiver.



Pudemilliadæren er en af Trumps største støtter. Her på en konservativ parti kongress i februar. Foto: Octavio Jones/Ritzau Scanpix

- Vi er bestemt i et ukendt område. Der er tilfælde, hvor valg er blevet omstødt, men det har aldrig været en på helt oppe præsidentniveau, Det betyder dog ikke, at det ikke kan lade sig gøre, siger hun i en video fra en stærkt højreorienteret forum på nettet.

Donald Trump har dog ikke meldt noget ud offentligt om de vilde planer, men ifølge New York Times føler Donald Trump sig ret sikker på, at valgresultatet fra november snart vil blive omstødt, så han kan indtage Det Hvide Hus igen.

Det skrev hun i en række tweets tirsdag.

Militærkup

Idéen om en snarlig Trump-retur kommer i kølvandet på en netop afholdt konference for tilhængere af konspirationsbevægelsen QAnon i Dallas.

Her anbefalede Donald Trumps tidligere toprådgiver Michael Flynn, at det amerikanske militær skulle udføre et kup svarende til det, der er sket i Myanmar, for at genindsætte Trump.

En udtalelse, som han sidenhen er blevet nødt til at trække tilbage.

Ifølge det amerikanske medie Business Insider er Trumps tilbagevenden blevet flittigt debatteret i konservative medier. Blandt andre topchefen for pudevirksomheden MyPillow, Mike Lindell, mener, at Trump snart erstatter Joe Biden på præsidentposten.

- Donald Trump vil være tilbage i august, lyder det fra Lindell i en podcast med Trumps tidligere seniorrådgiver Steve Bannon.



Trump-lejren har gentagne gange fremført beskyldninger om omfattende valgsnyd ved præsidentvalget, men ingen af de efterfølgende søgsmål er faldet ud til fordel for disse påstande.

Det er også helt utænkeligt, at den 74-årige Trump bliver genindsat som præsident, men det giver mening for ham at holde liv i håbet, mener Kasper Grotle-Rasmusen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- På den måde holder han mindet om sig selv og sin politiske position i live. Han påtænker givetvis at vende tilbage til politik, og så skal han vel se, om omstændighederne for det er gunstige, siger han og fortsætter:

- Hvorvidt han stiller op til valget i 2024 eller ej, er jo et åbent spørgsmål, men han har ikke forladt Det Republikanske Parti. Han er stadig i høj grad en markant lederskikkelse i partiet, fordi mange følger hans særlige form for populistisk konservatisme.

Samtidig taler en dato for Trumps retur lige ned i Qanon-konspirationen, forklarer Kasper Grotle-Rasmusen:

- Der er altid en ny dato. Der kom jo også den her dato i januar, hvor håbet var, at Mike Pence (tidligere vicepræsident, red.) ikke formelt ville godkende valgresultatet. Det førte efterfølgende til stormen på Kongressen. Så tænkte man, at der måtte ske noget inden Bidens indsættelse 20. januar. Nu har de så en ny dato igen.

- Der er dele af Qanon-bevægelsen, som på mange måder minder om religiøse sekter, hvor der er en form for slut-horisont, i forhold til hvornår verden går under. Den bliver rykket, når det ikke sker. Man skulle jo tro, at folk så stopper med at tro på det, men det har simpelthen vist sig, at de bliver ved med at købe fortællingen, fordi de ønsker, at den bliver holdt i live.