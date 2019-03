Milliardær omkommet efter penis-operation

Penge var ikke alt for Ehud Arye Laniado.

Hvad der ellers skulle have beriget den belgisk-israelske milliardær endte nemlig fatalt.

Ifølge det belgiske medie Gazet Van Antwerpen valgte Ehud Arye Laniado lørdag at lade sig indlægge på en parisisk privatklinik for at gennemgå en penisforlængende operation.

Da en væske blev sprøjtet ind i penis, fik Ehud ifølge mediet voldsomme brystsmerter og døde af akut hjertestop kort efter.

Han blev 65 år.

En gammel ven af Ehud Arye Laniado, som ønsker at være anonym, fortæller til mediet, at Ehud altid har gået meget op i sit udseende.

Milliardæren har angiveligt altid haft det svært med sin højde, så han har gjort en stor indsats for at fremstå succesfuld.

Stenrig

Ehud Arye Laniado var en meget succesfuld diamanthandler, og han havde en formue på fire milliarder pund, som svarer til svimlende 34 milliarder kroner.

I 2015 solgte forretningsmanden en diamant, som var døbt 'den blå måne', til en kvinde fra Hongkong for 36 millioner britiske pund (cirka 312 millioner kroner, red).

Den belgisk-israelske milliardærs firma, Omega Diamonds, begræder tabet af deres chef.

'Farvel til vores visionær forretningsmand. Det er med stor sorg, at vi bekræfter, at vores grundlægger er død', skriver de på Facebook.