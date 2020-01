Milliardær på kæreste-jagt: 20.000 har ansøgt

Yusaku Maezawa skal en tur rundt om månen med SpaceX, og nu har 20.000 ansøgt om at blive hans kæreste, som skal med på turen

Til månen og tilbage igen.

Sådan lyder turen, som milliardæren Yusaku Maezawa kan tilbyde sin kommende kæreste. Han skal nemlig som den første private passager på en tur med Elon Musks SpaceX.

Kæresten vil han finde i et japansk reality-program ved navn 'Full Moon Lovers' på japanske AbemaTV, og der er ifølge producenten hele 20.000 kvinder, der har ansøgt om at blive hans kæreste.

Det skriver Reuters.

På programmets hjemmeside kan man nu tage en test, hvor ansøgere kan undersøge, om de passer sammen med milliardæren. Testen er dog på japansk.

Testen inkluderer flere spørgsmål, som blandt andet lyder: 'Hvis Maezawa pruttede foran dig, hvad ville du så sige?'.

Efterfølgende dukker der så et billede af Yusaku Maezawa op, hvor han er enten glad eller ked af det, alt efter hvor godt ansøgeren har svaret på spørgsmålene.

Skulle du sidde med en trang til at sende en ansøgning, skal du skynde dig. Fristen er nemlig fredag 17. januar.

Yusaku Maezawa har tjent mange af sine penge ved at sælge sin mode-netshop, Zozo Inc, til SoftBank Group Corp sidste år.

Gav millioner væk

Producenten, AbemaTV, ser det som et scoop, at de har fået Yusaku Maezawa med i programmet. De forsøger nemlig at fange unge seere, som ellers bevæger sig væk fra flow-tv, og milliardæren har mange følgere på sociale medier.

Ifølge Yusaku Maezawas egen hjemmeside har han rekorden for det mest delte tweet nogensinde på Twitter, da han i 2019 lavede en konkurrence, hvor han gav 100 millioner yen, svarende til 6,2 millioner danske kroner, væk til sine følgere. 100 forskellige følgere kunne vinde 1 million yen hver.

Andre programmer på kanalen inkluderer et dating-program, hvor kvinder går på date med prinser, som er meget yngre end dem selv, og et program hvor japanske kvinder skal danne par med mænd, der ikke taler deres sprog.