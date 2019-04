Milliardær slås med flod om navn

Ejeren af techgiganten Amazon, Jeff Bezos, kæmper om retten til domænenavnet '.amazon'.

Siden 2012 har otte Sydamerikanske lande nemlig også kæmpet for deres ret til at bruge samme domænenavn. Og selvom der siden er løbet meget vand gennem åen, ser det ikke ud til, at parterne selv kan løse problemet.

Jeff Bezos var den første til at lægge billet ind på det eftertragtede navn, da det blev muligt at bruge den slags endelser i stedet for de mere velkendte som '.dk' eller '.com' i 2012.

Det skriver Politiken.

Landene, som rent faktisk grænser op til den store Amazonas-flod, mener, at de burde have lov til at bruge endelsen. Men nu har myndigheden, der udsteder domænenavne, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, givet parterne til 21. april til at finde en løsning.

En rådden olivengren

De otte Sydamerikanske lande, Brasilien, Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam og Venezuela, der er gået sammen imod techgiganten, har forsøgt at mægle fred.

De foreslog, at firmaet Amazon kunne bruge domæner som 'books.amazon', men landene ville have rettighederne til for eksempel 'tourism.amazon'.

Den ide blev dog hurtigt skudt i sænk af milliardæren. Han foreslog derimod, at landene kunne nedlægge sagen og til gengæld blive betalt i Amazons e-læser, Kindle, og gratis weblagerplads til en værdi af 30 millioner kroner. Det blev dog et pænt nej tak.

Så lige nu tyder ikke meget på, at der er fundet en vinder i morgen.