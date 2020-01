Milliardær søger kæreste over 20 til vanvidsrejse

Den 44-årige japanske milliardær Yusaku Maezawa leder efter en kvindelig kæreste, der vil rejse med ham rundt om månen, når han i 2023 bliver den første private passager på Elon Musks SpaceX.

Yusaku Maezawas jagt på kærlighed bliver filmet til en dokumentarserie med titlen 'Full Moon Lovers', som vises på streamingtjenesten AbemaTV.

Yusaku Maezawas gik for nylig fra sin 27-årige kæreste.

'I takt med at jeg langsomt begynder at føle ensomhed og tomhed, er der en ting, som jeg tænker på: at fortsætte med at elske en kvinde', skriver milliardæren på en hjemmeside, hvor interesserede kvinder kan tilmelde sig programmet, skriver Reuters.

Ansøgere skal være interesserede i en rejse rundt om månen og i at deltage i forberedelserne til turen. Ansøgere skal også elske og nyde livet, ønske verdensfred, være kloge og positive. Og single.

Ansøgningsfristen er 17. januar. En endelig livsledsager udvælges i slutningen af marts.