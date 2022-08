Milliardærer finansierer massiv 'skattejagt' i Grønland

Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, lyder det kendte ordsprog, som en række milliardærer øjensynligt har taget til sig.

Imens den smeltende is i Grønland skaber bekymring og giver mange eksperter rynker i panden, har blandt andre Jeff Bezos, Michael Bloomberg og Bill Gates, der alle er blandt verdens rigeste, nemlig investeret i en massiv 'skattejagt' efter mineraler i Grønland - en jagt, der er gjort betydeligt nemmere af, at isen smelter.

Det skriver CNN.

Skal bidrage til den grønne omstilling

Nærmere bestemt har mændene investeret i virksomheden Kobold Metals, der i samarbejde med firmaet Bluejay Mining skal søge efter kritiske råstoffer, der kan bidrage til den grønne energiomstilling.

At isen smelter betyder, at land, der i utallige år har ligget under isen, nu er lettere tilgængeligt, når man skal søge efter mineraler. Og håbet er, at den store eftersøgning, der blandt andet involverer 30 geologer, skal finde sjældne og dyrebare metaller, der kan bruges til at bygge elektriske køretøjer og genopladelige batterier.

Ifølge direktør hos Bluejay Mining Bo Møller Stensgaard har klimaforandringerne i bund og grund gjort deres arbejde nemmere.

- Det er bekymrende at være vidne til de konsekvenser og de påvirkninger, klimaforandringerne har i Grønland. Men generelt set har klimaforandringerne samlet set gjort udforskning og minedrift nemmere og mere tilgængeligt, siger han til CNN.

Smelter i rekordfart

Ifølge CNN kan Grønland være et hotspot for kul, kobber, guld, sjældne jordarter og zink. De skriver, at den grønlandske regering har lavet flere 'ressourcevurderinger i det isfri land' og at de 'anerkender landets potentiale til at udvide landets økonomi gennem mineraludvinding'.

Den store 'skattejagt' foregår på Grønlands vestlige kyst, og både geologer, geofysikere, kokke, piloter og mekanikere er del af holdet. Indsatsen foregår både til lands, til vands og i luften, og både droner og helikoptere er essentielle for undersøgelserne.

Gletsjerne i Grønland forsvinder hurtigere og hurtigere, og særligt de nordligste gletsjere smelter i rekordfart. Det viser et studie fra DTU Space, der blev publiceret i starten af året.