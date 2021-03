Milliardforhandling: - Har været klar i 50 år!

I dette forår skal Folketingets transportordførere igen forhandle om en stor infrastrukturaftale.

En aftale, der afgør, hvilke jernbaner og motorveje, der kan se frem til milliardindsprøjtninger de kommende år.

Nord for København er der endnu en gang håb om, at regeringen vil prioritere færdiggørelsen af Hillerødmotorvejen.

- Vi har været klar i 40-50 år! Der er rigtig gode argumenter for det. Det vil spare folk en masse tid. Når vi lægger al den tid sammen, som folk spilder i dag, så svarer det til, at der - samfundsmæssigt - bliver tabt rigtig mange penge, siger Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, til TV 2 Lorry.

God investering

Beregninger fra Transportministeriet viser, at bilister samlet vil spare 700.000 timer om året, hvis motorvejen bliver lavet færdig. Beregningen er lavet ud fra, at de cirka 40.000 bilister, der kører på strækningen mellem Hillerød og Allerød hver dag kan spare om til seks minutter per tur.

Det vil koste lige under en milliard kroner at bygge motorvejen færdig. Men gør man det samlede regnskab op, vinder samfundet netto tre milliarder på investeringen, oplyser professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, Mogens Fosgerau, til TV2 Lorry.

Det skyldes hovedsagligt, at folk vil spare tid og dermed kan de arbejde mere og betale mere i skat. Ifølge professoren vil investeringen også betyde flere biler, hvilket giver flere penge i form af registreringsafgifter og penge til brændstof.

Også Dansk Industri mener, at det er en god investering, der vil skab værdi på arbejdspladserne.

Aftale var på plads, men...

Egentlig var det hele på plads, da den tidligere regering for to år vedtog deres infrastrukturaftale. Her blev der nemlig sat penge af til færdiggørelsen af Hillerødmotorvejen.

Problemet er bare, at socialdemokraterne rev den gamle aftale over, da de kom til magten. Derfor skal der nu igen forhandles en aftale på plads.

Der er dog stadig en chance for, at Hillerødmotorvejen bliver prioriteret igen. Transportminister Benny Engelbrecht, der skal sidde for bordenden ved de kommende forhandlinger, kalder det et 'spændende og godt projekt' og mener, at det er et af de projekter, der bedst kan betale sig samfundsøkonomisk, siger han til TV2 Lorry.

