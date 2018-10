Million-billede ødelagt sekunder efter hammerslag: Planlagt i årevis

Et billede blev fredag solgt for mere end otte millioner kroner, hvorefter det rev sig selv i stykker. Nu afslører kunstneren, at han havde planlagt 'stuntet' i årevis

'Trangen til at ødelægge er også en kreativ impuls' - Picasso.

Således skriver den anonyme kunsterne Banksy til et Instagram-opslag, der afslører, at han i årevis havde planlagt det kunst-stunt, der lørdag gik hele verden rundt.

Billede solgt for svimlende millionbeløb: Blev ødelagt sekundet efter

Her lod han nemlig sit billede 'Girl With Baloon' destruere øjeblikket efter, at det var blevet solgt for mere end otte millioner danske kroner.

Nye oplysninger

'For nogle år siden byggede jeg en makulator ind i et billede. I tilfælde af at det nogensinde skulle komme på auktion...', skriver Banksy selv i videoen, der allerede er blevet set mere end fem millioner gange.

Herefter følger en række klip fra selve auktionen, der fandt sted i Sotheby's i London, blandt andet fra selve kaoset, da billedet blev ødelagt.

Gal eller genial

Efter episoden har reaktionerne været splittet, hvor adskillige anklager Banksy og auktionshuset for at have planlagt det hele som et mediestunt. Dette er dog blevet afvist af Sotheby's.

Hvorvidt værkets værdi i virkeligheden er steget efter stuntet vides ikke, men det bliver ikke afvist af auktionshusets senior director and head of contemporary art i Europa, Alex Branczik.

- Det er i hvert fald det første værk, der er blevet spontant ødelagt, så snart en auktion var forbi, siger han.

Mystisk kunstner

Banksy har igennem sit værk som kunstner, altid været omgivet af en del mystik.

Således er den Bristol-fødte kunstners identitet aldrig blevet afsløret.

I sin karriere er han særligt kendt for en række grafittiværker, opført på kendte bygninger i hele verden.

Billedet 'Girl With Ballon' blev oprindeligt opført på en væg i Great Eastern Street i London i 2006.

I 2017 blev værket valgt som Englands favorit-kunstværk i en afstemning, skriver BBC.