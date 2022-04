Million-projekt smuldrer: Flygter fra tech-dronning

Nu begynder det at smuldre for 'stjerneskuddet på den danske iværksætterhimmel.'

Alt imens næstformanden i DI Digital, Sahra-Josephine Hjorth, har fået en 'mentor-rolle' i Anders Foghs Alliance of Democracies Foundation, så er prestige-projektet til mange millioner skattekroner med både Arla, Aalborg Universitet og Port of Aalborg ved at falde fra hinanden.

Samtlige deltagende parter - ud over Sahra-Josephine Hjorth og Canopylab - har nemlig valgt at trække sig fra projektet.

Det oplyser Innovationsfonden til Ekstra Bladet.

Den statslige fond vil nu undersøge, hvad der er op og ned i sagen.

Det sker, efter Ekstra Bladet gennem længere tid har bragt en lang række historier om Canopylab og direktør Sahra-Josephine Hjorth, der har punkteret den succesfortælling, som hun og virksomheden har turneret rundt med i flere år.

6,7 mio. skattekroner til Canopylab

Projektet UnFoLD blev søsat i 2020. Formålet med projektet var at udvikle en platform, der med kunstig intelligens skulle kunne skræddersy samarbejdsbaserede læringsforløb, lød det dengang i en pressemeddelelse.

Sahra-Josephine Hjorths Canopylab skulle implementere nye tech-løsninger på platformen, og derfor var 6,7 af de 14,5 millioner øremærket selskabet.

Men nu, hvor alle andre parter har trukket sig fra projektet, står Canopylab altså alene tilbage i prestigeprojektet, og projektet bliver nu undersøgt af Innovationsfonden.

Arla var de første til at trække sig fra projektet tilbage i oktober 2021 på grund af manglende fremdrift, og nu har både Aalborg Universitet, Port of Aalborg og Professionshøjskolen UCN valgt at følge trop.

Et hårdt slag for Canopylab og Sahra-Josephine Hjorth, der netop har brugt forbindelserne til den akademiske verden samt støtten fra Innovationsfonden til markedsføring af virksomheden.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, hvordan Sahra-Josephine Hjorth i flere tilfælde har talt usandt, når hun har påstået, at hun har en ph.d. fra Aalborg Universitet.

Hendes forskning var af så dårlig kvalitet, at hun ikke engang fik lov til at forsvare den, efter et ekspertpanel havde hældt den ned ad brættet.

Alligevel har Sahra-Josephine Hjorth viderebragt urigtige oplysninger om sin forskerbaggrund. I to ansøgninger til Innovationsfonden, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår det således urigtigt, at hun har en ph.d.

Ingen af de omtalte ansøgninger førte dog til støtte.

Gik over budget

Hvad den præcise årsag er til, at partnerne har valgt at trække sig, oplyser Innovationsfonden ikke.

Noget tyder dog på, at det kan skyldes uoverensstemmelser omkring projektets økonomi.

I en mail fra 17. marts - blot dage før parterne trækker sig, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, skriver medlem af styregruppen fra Aalborg Universitet Søsser Brodersen til resten af styregruppen:

'Årsrapporten rejser nogle kritiske elementer, som jeg vil foreslå, vi kun diskuterer blandt styringsgruppens medlemmer på mødet i næste uge.'

Da hun af et andet medlem af styregruppen bliver spurgt til, hvad det kritiske i projektets årsrapport er, gør hun det meget simpelt.

Canopylab er nemlig gået over budget og har brugt for mange penge.

'Jeg mener, det er kritisk, at Canopylab har brugt flere ressourcer end planlagt,' skriver Søsser Brodersen i en mail.

Ifølge Innovationsfonden bliver pengene udbetalt løbende i rater. Aalborg Universitet nægter at oplyse størrelsen på det beløb, som Canopylab har brugt i strid med tildelingen og budgettet.

Af efterfølgende mails fremgår det, at Sahra-Josephine Hjorth ønsker at blive hastemedlem af styregruppen og forlade sin position som projektleder, da man ikke kan begge dele.

Men det var ikke afstemt med resten af projektets partnere.

'Som jeg husker det (...) blev vi enige om at søge ændringer i projektledelsen, når der søges om projektforlængelse. Så AAU har ikke overtaget projektledelsen endnu,' skriver Søsser Brodersen til Sahra-Josephine Hjorth.

Ekstra Bladet har fået en skriftlig kommentar fra Sahra-Josephine Hjorths mand og medejer af Canopylab, Christian Skræm Juul Jensen.

Han afviser, at de skulle være gået over budget.

'Det er ikke korrekt, at Canopylab er gået over budget, da den samlede budgetramme for hele projektet er den samme, men vi har brugt 0,34 % (41.641 DKK) flere midler i første år af projektet, som er fratrukket andet år.'

'Det er selvfølgelig ærgerligt at projektpartnerne vurderer, at de ikke kan leve op til deres egne leverancer inden for deres egne budgetter, men det er på ingen måde usædvanligt ved store projekter,' afslutter han.