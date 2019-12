Million-tvist stopper gigantisk anlægsarbejde

En tvist om et 'anseeligt millionbeløb' betyder nu, at Barslund A/S har indstillet arbejdet på Odense Letbane. Firmaet har fjernet sine materialer på de dele af Letbane-strækningen, som de arbejdede på, og depotet på Rugårdsvej er også ved at blive tømt. Det erfarer TV 2/Fyn.

Dermed er arbejdet med at færdiggøre blandt andet Richard Møller Nielsens Plads foran Odense Stadion indtil videre gået i stå.

Grundet den økonomiske tvist, havde Barslund indgivet et standsningsvarsel, som udløb i går, mandag. Da de to parter endnu ikke var blevet enige, valgte Barslund at indstille arbejdet og fjerne sine maskiner og materialer fra Letbanens områder.

Ansvarlig for to etaper

Barslund har ansvaret for to ud af syv anlægsentrepriser, og samlet set laver Barslund arbejde på Odense Letbane for omkring 77 millioner kroner.

Det er de to etaper, som går fra Odense Banegård Center til Odense Idrætspark, Barslund har ansvaret for. Barslunds arbejde består i at flytte de eksisterende vejbaner, cykelstier og fortove, så der bliver plads til det otte meter brede areal, som letbanen kommer til at fylde. Indtil i går havde firmaet omkring 30 mand til at arbejde på letbane-projektet.

Om arbejdet bliver genoptaget og eventuelt hvornår, kan TV 2/Fyn ikke få oplyst. Ingen hos Barslund ønsker at stille op til interview, men firmaet oplyser, at der ”foregår en dialog med Odense Letbane om sagen.”

TV 2/Fyn har forelagt sagen for Odense Letbane. De ønsker ikke at kommentere TV 2/Fyns oplysninger.

Samlet set er der sat 3.399 millioner kroner af til at anlægge Odense Letbane.