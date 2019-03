Million-underskud: Skole brugte 200.000 kr. på eksotiske rejser

Kobberbakkeskolen er kommet i alvorlige økonomiske problemer, og er gået ind i 2019 med et underskud på over 11 millioner

Kobberbakkeskolen i Næstved er i økonomiske vanskeligheder. Ved udgangen af februar er tallene i regnskabet blodrøde, og underskuddet lyder på 11 millioner kroner.

Det viser skolens foreløbige regnskab for 2018/2019, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Men det var allerede i 2017, at det begyndte at se problematisk ud for skolen, som er Næstved Kommunes tilbud til børn med specielle behov. Dengang lød merforbruget på 3.492.007 kroner.

Aktindsigten viser, at i samme periode brugte skolen lige over 200.000 kroner på rejser til elever og ledelse. Turen gik blandt andet til London og Italien, mens skolens ledelse blev sendt på et kursus kaldet 'Fra selvkritik til selvværd' på Kreta.

Det store underskud betyder, at skolen ikke kan hyre vikarer, besætte 11 ledige lærestillinger eller købe større kontorartikler. Ydermere har skolen sløjfet 7,5 stillinger. Det fremgår af en redegørelse for skolens merforbrug.

Skolen har omkring 1800 elever og 350 medarbejdere.

Kobberbakkeskolens rejser 2017-2018 Tur til New Zealand februar 2017 for 'Familieklassen' - 46.341,21 kroner. Lederkurser på Kreta februar 2017 'Fra selvkritik til selvværd' - 86.000 kroner. Tur til Italien september 2017 for 'Familieklassen' - 24.181,97 kroner. Tur til London for fire personer 22/05/18 til 25/05/18 - 23.386,69 kroner. Tur til London for fire personer - 27/02/18 til 03/03/18 - 25.148,19 kroner. I alt for rejser 2017 til 2018 - 205.058,06 kroner. Vis mere Luk

Selvom skolen er ved at drukne i gæld, skal den ikke regne med en redningskrans fra Næstved Byråd. Ifølge formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe (RV), skal skolen selv betale for overforbruget.

- Serviceniveauet på skolen har været langt over, hvad der reelt var råd til. Mange af de stillinger, der er blevet nedlagt, skulle aldrig være blevet besat. Ledelsesmæssigt har der ikke været styr på det, der er foregået, lyder det fra Lars Hoppe.

Det er dog ikke sikkert, at der overhovedet bliver placeret et ansvar for skolens underskud.

- Jeg har tidligere udtalt, at det er vigtigt, at vi får placeret et ansvar. Det var et lukket punkt på sidste udvalgsmøde, så jeg kan ikke referere yderligere, siger formanden.

På ret kurs

Annika Bramming var skoleleder på Kobberbakkeskolen, blev sygemeldt i september 2018 og fyret i november samme år. Hun vil ikke kommentere underskuddet over for Ekstra Bladet.

Hun udtaler dog, at hendes fratrædelse fra Kobberbakkeskolen ikke har noget med økonomi at gøre, og at hun er underlagt tavshedspligt.

Klaus Da Cunha tiltrådte 1. februar i år som skoleleder, og han har derfor ikke været med til at udstikke skolens økonomiske kurs. Men ifølge ham sejlede budgettet allerede ved hans tiltrædelse.

- Vores overforbrug skyldes, at vi har haft mange langtidsssygemeldte medarbejdere, som senere er opsagt. Derudover har vi har været for mange mennesker om at løse opgaven, siger den nye skoleleder til Ekstra Bladet.

- Hele styringen og overblikket over Kobberbakkeskolens økonomi dette skoleår har ikke været til stede, fastslår han.

Skolelederen mener dog ikke, at rejserne i 2017 og 2018 har nogen betydelig indflydelse på den dårlige økonomi.

- Med en økonomi på 150 millioner så er 250.000 kroner til uddannelse til medarbejdere ikke ekstravagant eller uden for nummer, siger han til Ekstra Bladet.

I regnskabet for 2017/2018 lød det oprindelige budget for skoleåret på 79.299.712 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Vi handlede i god tro



Henrik Bang Andersen, der var formand for skolebestyrelsen i 2017-2018 og er nuværende næstformand, mener ikke, at bestyrelsen kunne have handlet anderledes.

- Du var formand for skolebestyrelsen i 17/18, hvor skolen kom ud med et underskud på 3,5 millioner kroner. Hvad gik der galt?

- Det ved jeg faktisk ikke. Men meget af det, der er dyrt på sådan en skole, er specialbørn. Det er svært at budgettere, for man kan pludselig risikere, at en fra en normalklasse skal i specialtilbud. Pludselig bliver eleven dyrere end budgetteret.

- I 2017 er pengene primært blevet brugt på vikarlønninger, som senere er blevet vurderet som alt for høje.

- Vi er i gang med en undersøgelse omkring det med den nye skoleleder. Som sagt er problematikken meget omkring specialbørn.

- I samme år blev der brugt over 200.000 kroner på udlandsrejser, hvoraf 86.000 kroner blev brugt på lederkurser på Kreta. Hvordan retfærdiggjorde skolebestyrelsen den udgift?

- Det var kommunens HR-afdeling, der sendte lederne på kursus.

- Men hvad med de resterende rejser?

- Jeg kan ikke huske regnskabet så nøje, så det kan jeg ikke knytte en kommentar til. Men det blev drøftet, hvad det var for noget med de rejser.

- Vil du definere det som uhensigtsmæssigt, at der blev brugt penge på rejser?

- Det vil jeg ikke kommentere. Meget af det, der går galt på sådan en skole, er de her specialbørn, der er uhyre svære at budgettere med. Hvis et barn skal på et specialophold, kan det pludselig koste en million for et enkelt barn. Det er der pengene skal findes og ikke på de små poster, selvom det er mange penge.

- Har skolebestyrelsen ikke et medansvar for, at der bliver budgetteret ordentligt?

- Jo, men vi kan kun handle ud fra, hvad vi får at vide.

- Så du mener, skolebestyrelsen har været dårligt informeret?

- Der er sket en masse ballade. Men jeg vil ikke kommentere yderligere på det. Man kan roligt sige, at der har været en generel mangel på information.

- I bagklogskabens klare lys, burde skolebestyrelsen så have handlet anderledes?

- Jeg kan ikke sige, om vi skulle have handlet anderledes. Vi handlede ud fra den viden, vi havde. Vi har været i god tro.