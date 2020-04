Millionær på udsatte børn: Minister fik kaffen galt i halsen

- Jeg var meget rystet efter at have læst Ekstra Bladets historie. Penge til vores udsatte børn skal selvsagt ikke ende i dyre svenske skove og private lommer, lyder det fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i et interview med Ekstra Bladet.

Reaktionen kommer, efter Ekstra Bladet har fortalt, hvordan ejeren af Behandlingsskolerne er blevet multimillionær ved at tilbyde kommunerne hjælp til børn med svære diagnoser.

Siden 2016 har han hevet 41,7 millioner kroner ud af skolerne og ind i sit private holdingselskab. Heraf har han trukket 23,8 millioner ud til sig selv. Millioner, der stammer fra hårdt pressede kommune-kasser, og som blandt andet er gået til skov i Sverige.

Mads-Frederik Damgaards virksomhed ejer 14 forskellige skole- og behandlingstilbud. Selv kalder han Behandlingsskolerne Danmarks største private udbyder. Privatfoto

Mads-Frederik Damgaard har forsvaret sig med, at han ikke før har hevet penge ud af Behandlingsskolerne, og at skolerne scorer højt i tilsynsrapporter, hvad angår undervisning og behandling.

- Hvad er problemet i, at han tjener penge, hvis alt går godt?

- Uanset hvor godt et socialt tilbud er, så har det aldrig været hensigten, at der skulle være direktører, der ud over deres egen fine løn også skulle hive store millionbeløb ned i egen lomme, lyder det fra minister Astrid Krag.

- Det her siger jo noget om, at der er kommuner, der har betalt en for høj pris. De penge kunne være gået til enten en endnu bedre indsats for børnene eller til nogle af alle de andre sårbare grupper, som kommunerne har ansvaret for. Lige fra de sårbare ældre til andre udsatte børn og til børnehaver og skoler.

Ekstra Bladet har kunnet fortælle, at Mads-Frederik Damgaard købte et svensk skovareal for 23,8 millioner sammen med et familiemedlem, samme år som han trak de første 20 millioner ud til sig selv. Foto: Jonas Olufson

En revisor med 30 års erfaring inden for økonomi i socialpædagogiske tilbud har kritiseret kommunernes tilsyn. Eller mangel på samme.

Han forklarer, at Behandlingsskolerne kan slippe af sted med millionoverskud- og udbytter, fordi deres 14 tilbud er fordelt på flere virksomheder, og de enkelte kommuner kun fører tilsyn med det tilbud, som de selv gør brug af. Altså holder ingen øje med koncernen som helhed.

- Det går jo ikke, at man på den måde kan lave nogle virksomhedskonstruktioner, hvor man gemmer sig og kan spekulere i ikke at blive kontrolleret, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Ekstra Bladet.

- Altså skal det være sådan, at man slet ikke må lave et overskud som privat virksomhed, hvis du er på det her marked?

- Formålet med at drive sociale tilbud skal være at hjælpe børn og unge bedst muligt og ikke tjene at penge. Derfor skal udgangspunktet også være, at overskuddet på driften skal tilbage til tilbuddene og bruges til at sikre at bedre kvalitet på tilbuddene eller lavere priser for kommunerne, siger ministeren.

Desuden slår ministeren ned på systemets opbygning, som gør, at virksomheder som Behandlingsskolerne er underlagt forskellige tilsyn, som gør det kompliceret at holde øje med dem på koncernniveau.

- Der er nogle huller i systemet her. Hvordan vi helt præcist kan ændre reglerne, det har jeg ikke et fuldstændigt færdigt udspil til endnu. Men altså; jeg vil sige, at jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen, da jeg læste historien, og helt principielt skal det ikke være sådan, at man kan ligge i en eller anden gråzone og så undslippe den kontrol, som ellers ville gælde.