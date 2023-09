Millionbesparelser: Står din busrute for skud?

Der skal spares millioner på den kollektive trafik i hovedstaden. Læs her, hvilke busruter der kan risikere at få dødsstødet eller blive reduceret

Flere af hovedstadens busruter står for skud, når Region Hovedstaden mandag skal fastlægge regionens budget for 2024.

Der er i første omgang lagt op til besparelser på intet mindre end 50-60 millioner kroner.

Det svarer til en reducering på 5-10 procent af hele regionens bus- og banedrift, og det kan altså betyde farvel til flere populære busruter, som man kender dem.

Det viser et såkaldt sparekatalog med forslag til nedskæringer i busdriften, som trafikselskabet Movia har sendt til Region Hovedstaden, og som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Movia skriver blandt andet selv i kataloget, at besparelserne vil få konsekvenser:

'Reduktion i størrelsesorden på 5-10 procent af Region Hovedstadens bus- og banedrift vil influere negativt på den generelle brug af kollektiv trafik i hele regionen.'

I boksen herunder kan du se de mest indgribende forslag:

Surt for Dragør og Nordsjælland

Regionen skal fastlægge sit budget mandag 4. september, og hvis de følger Movias forslag, kan det blandt andet betyde, at Dragør mister direkte adgang til København, og at passagerer mellem Frederikssund og Hillerød får markant længere rejsetid.

Movia foreslår således, at der kan findes 13 millioner kroner ved at afkorte linje 250S fra Bagsværd med stop på Købenahvns Hovedbanegård frem for Dragør. Det betyder, at 'Dragør mister den direkte busforbindelse til det centrale København'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Movia foreslår at stoppe 250S ved Ørestad st. Det betyder farvel til Dragørs direkte busforbindelse til det centrale København. Foto: Region Hovedstaden

Et andet foreslag kan skaffe regionen 3,3 millioner kroner ved helt at nedlægge linje 65E, der kører mellem Skibby og Hillerød via Frederikssund. Det betyder, at rejsetiden mellem Hillerød og Frederikssund stiger fra 37 til 57 minutter.

Se flere potentielle ændringer i boksen ovenfor. Det er endnu uvist, præcis hvor mange penge regionen beslutter at spare på den offentlige trafik, eller hvor mange af Movias forslag politikerne vælger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Blandt forslagene fra Movia er også helt at nedlægge 65E. Det betyder markant længere rejsetid mellem Frederikssund og Hillerød. Foto: Region Hovedstaden

- Dårligere stillet

Allerede nu har der dog lydt kritiske ryster fra flere lokalpolitikere.

Om at afkorte 250S, så den ikke længere kører til Dragør, siger Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (K), eksempelvis til TV 2 Kosmopol:

- Det vil have den betydning, at vores borgere er dårligere stillet rent busmæssigt til og fra København. Og det er der, hvor størstedelen af vores borgere rejser hen, når de tager ud af Dragør.