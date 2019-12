Millionbøde til Falck

Falck er fredag blevet idømt en bøde på 30 millioner kroner i Københavns Byret for at have brudt konkurrenceloven i sagen om ambulancefirmaet Bios.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Det er dybt skadeligt, når en virksomhed misbruger sin dominerende position på et marked, siger specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard.

- Derfor er vi hos Søik (Bagmandspolitiet, red.) tilfredse med, at straffesagen mod Falck i dag er blevet afsluttet i Københavns Byret med en bøde på 30 millioner kroner.

Det er den største bøde, der nogensinde er udstedt i en konkurrencesag i Danmark. Under de nye skærpede regler konkurrenceregler var det givet på forhånd, at en bøde ville ende på mindst 20 millioner kroner.

Falck blev tidligere i år anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) af Konkurrencerådet.

Anmeldelsen kom, efter at Konkurrencerådet vurderede, at Falck havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester og dermed brudt konkurrencelovgivningen.

Ifølge rådet brugte Falck en fordækt kommunikationskampagne for at skabe uro om Bios og så tvivl om, hvorvidt det kunne løfte opgaven.

Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios. Det hollandske selskab havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt og gik til sidst konkurs i 2016.

Da Bios i Danmark krakkede, overtog Region Syddanmark driften af ambulancer i regionen.

Bøden føjer dermed til den samlede regning for sagen, som Falck har måtte betale. I juni indgik selskabet et forlig med Bios' hollandske moderselskab og Bios' konkursbo.

Forliget lød på, at Falck udbetalte 152,5 millioner korner til de andre parter.

I en pressemeddelelse siger Falck-direktør Jakob Riis, at selskabet har betalt dyre lærepenge for sagen.

- Falck handlede i 2014-15 på en måde, der var uacceptabel, og som vi aldrig kommer til at gentage. Vi har siden arbejdet for, at noget lignende aldrig kan gentage sig, og vi har betalt for de tab, som sagens parter har lidt, siger han.

- Myndighedernes udmåling af bødestørrelsen afslutter sagen formelt. For Falck vil det altid være en påmindelse om, hvad vi aldrig gør igen.