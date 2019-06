Millionby i dyb krise: 50 grader og tomme vandhaner

Hundredtusinder stiller sig i kø, mens de håber, at en tankvogn med vand dukker op i horisonten

Indien er lige nu ramt af landets største vandkrise nogensinde.

Den indiske storby Chennai oplever i disse dage høje temperaturer på helt op til 50 grader, og samtidig er landets sjettestørste by faretruende tæt på at løbe tør for rent drikkevand.

Torsdag kunne byens godt 10 millioner indbyggere glæde sig over en smule regn oven på en periode med 195 dage uden en eneste dråbe nedbør fra himlen, men det er langt fra nok til at fylde byens tomme vandreservoirer.

I flere landsbyer i regionen er der således set tre kilometer lange køer ved tomme brønde hen over weekenden, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indiske kvinder løfter tomme plastikbeholdere mod himlen i desperation over manglen på drikkevand. Foto: Ritzau Scanpix/Arun Sankar

Den langvarige tørke og temperaturer på svimlende 50 grader betyder, at der i store dele af byen slet ikke kommer vand ud af vandhanerne.

Tørken har simpelthen lukket flere hoteller, skoler og virksomheder, mens også hospitaler har været nødsaget til at udskyde operationer som konsekvens af den manglende vand.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det slår alle rekorder. Kun regnen kan redde os, men den kommer ikke, siger indbyggeren Kamlesh Chaudhary til TV2.

I 2018 faldt der ligeledes bekymrede lidt nedbør, og det betyder, at Chennai står til helt at miste sit grundvand i 2020.

Derudover spiller klimafordringer også en stor rolle i den katastrofale udvikling, mener Mahreen Matto fra Centret for Videnskab og Miljø i Delhi.

- Monsunen er blevet forsinket på grund af de enorme påvirkninger fra klimaforandringerne. Om sommeren bliver kilderne til vand udtømt, forklarer han ifølge TV2.

Et andet alvorligt problem for Indien skal findes i, at verdens næstfolkerigeste nation bruger enormt meget grundvand.

Faktisk bruger inderne lige så meget grundvand, som USA og Kina gør tilsammen, hvilket gør landet til den klart største forbruger af grundvand i verden.

Indiske arbejdere tømmer en af de sidste brønde i udkanten af Chennai. Foto: Ritzau Scanpix/Arun Sankar

Foruden Chennai står yderligere 20 byer derfor til at miste sit grundvand inden 2020. Og det får Indiens præsident, Ram Nath Kovind, til at slå alarm.

- En af de største udfordringer i det 21. århundrede er den voksende vandkrise. Klimaforandringer og global opvarmning vil fremover skabe stadig større påvirkninger. Og på den baggrund er det sandsynligt, at vandkrisen vil blive yderligere forværret, lød det bekymret fra præsidenten i torsdags.

Han har derfor nedsat et ministerium, som skal forsøge at finde en løsning på det presserende problem.