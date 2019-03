Millionby vil bruge trecifret milliardbeløb på kunstig ø

Den kinesiske storby Hongkong vil bruge 522 milliarder kroner på at skabe en kunstig ø, der skal afhjælpe akut bolig- og pladsmangel.

Det skriver nyhedsmediet CNBC.

Ifølge bystyrets udviklingsminister, Michael Wong, vil man udvide byens areal med intet mindre end 1000 hektar via landindvinding for at imødekomme storbyens "seriøse mangel på landareal".

Øen skal bygges i forlængelse af den eksisterende ø Lantau. Her har millionbyen erfaring med genindvinding af land. I 1998 byggede man byens internationale lufthavn på en kunstig ø nær Lantau.

Prisen på det enorme projekt er 79,5 milliarder dollar, svarende til cirka 522 milliarder kroner.

Når projektet efter planen står færdigt, vil øen huse mere end 260.000 boligenheder.

Ifølge udviklingsministeren skal de mange nye boliger afhjælpe "det stigende pres på byens befolkning". Over de senere år har byen, der er kendt som et internationalt finanscentrum, oplevet enorme stigninger i ejendomspriser og husleje.

Ifølge bystyret selv er flere af byens boligområder blevet ubetalelige for den almene indbygger på grund af den enorme efterspørgsel og manglende udbud.

Miljøorganisationen Greenpeace har udtalt sig kritisk om planerne for den kunstige ø og opfordrer til, at man udvikler landbrugsarealer i stedet for. Det vil gøre projektet mindre skadeligt for miljøet, mener organisationen.

Der bor omkring 7,4 millioner mennesker i Hongkong, der er en administrativ del af Kina. Byen er en tidligere britisk kronkoloni og nyder i dag en høj grad af selvstyre.