Milliondonation skal sikre Vestdanmarks første børnehospice

Byggeriet af det første vestdanske børnehospice kan nu gå i gang.

Strandbakkehuset i Rønde er en realitet, da Ole Kirks Fond, opkaldt efter Legos grundlægger, har doneret syv millioner kroner til byggeriet.

Det skriver DR Østjylland.

Donationen fra Lego-fonden er afgørende for at komme i gang med byggeriet.

Det kommende børnehospice er en selvejende institution, og det betyder, at den selv skal ud og skaffe alle penge.

Derfor glæder pengene Dorit Simonsen, der er leder af Hospice Djursland, hvor børnehospicet også kommer til at ligge.

- Vi skal selv finde fondsmidler til at bygge det nye hus, som i første omgang får plads til fire børn og unge og deres familier, så syv millioner kroner har virkelig stor betydning, siger hun til DR Østjylland.

Ole Kirks Fond skal blandt andet fremme livskvalitet for børn og deres forældre, og derfor er det naturligt at støtte byggeriet af et børnehospice, siger fondens direktør, Karin Hindkjær.

- Når de er i en meget tung situation i deres liv, hvor de enten forhåbentlig overlever, eller hvis de skal tage afsked, giver man hele familien en rigtig god ramme at være i, siger hun.

I dag er der et enkelt hospice for børn i Danmark, som ligger placeret i Hellerup.

- Det betyder, at det i praksis kan være ret svært for familier i den vestlige del af landet at benytte sig af sådan et tilbud, siger Karin Hindkjær.

Det nye børnehospice Strandbakkehuset er vigtigt, fordi det skal løse nogle helt andre opgaver end et hospice for voksne.

Alvorligt syge børn bliver nemlig oftere end voksne udskrevet igen fra hospice, forklarer hospiceleder Dorit Simonsen.

Der vil derfor både være familier, som skal tage afsked, og familier, som er der midlertidig.

Første spadestik til byggeriet af Strandbakkehuset er til september, og familier bliver budt velkommen i november 2020.

Trods donationen fra Ole Kirks Fond er finansieringen endnu ikke fuldt på plads. Der mangler endnu tre millioner, og så har institutionen yderligere planer for godt syv millioner.

Det er Region Midtjylland, som sørger for driften, når den fysiske bygning er på plads.