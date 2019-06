Millioner af grise aflivet: Frygter spredning af sygdom

Vietnam har aflivet næsten 10 procent af landets bestand af svin for at stoppe udbredelsen af afrikanske svinepest. Flere af landets store grisefarme er ramt. Siden februar er 2,8 millioner grise blevet aflivet.

- Det er dybt bekymrende, da der findes titusinder eller hundredtusinder af grise på de store farme. Skaderne kan blive enorme, hedder det i en erklæring fra myndighederne.

Den afrikanske svinepest, som ikke er farlig for mennesker, begyndte at sprede sig i landet i februar. I den seneste uge er 300.000 grise blevet aflivet.

I Asien blev sygdommen første gang opdaget i august sidste år i Kina.

Kinas bestand af grisene er blevet mindsket med op mod 200 millioner grise i år som følge af sygdommen.

Kinas svineindustri er langt den største i verden. Den hollandske bank Rabobank, som udlåner penge til den globale landbrugssektor, anslår, at kinesernes bestand af grise kan svinde ind med en tredjedel i 2019.

Der findes indtil videre ingen kur eller vaccine mod afrikansk svinepest, som kommer fra Afrika. Sygdommen blev konstateret i det østlige Europa og Rusland før den blev opdaget i Kina og i andre asiatiske lande.

Kina er verdens største forbruger af svinekød, som et flertal af landets 1,4 milliarder indbyggere indbyggere sætter pris på.

Prognoser fra regeringen siger, at priserne på svinekød kan stige til rekordhøjder i sidste halvdel af 2019, hvor efterspørgslen vil være større end udbuddet.

CNN citerede for nylig analytikere for, at der ikke er nok svinekød i verden til at dække den ventede mangel i Kina, hvilket kan få forbrugere til at gå efter andet kød.