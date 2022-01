Millioner af selvtest fyldes på lagre i kommunerne

Lagrene med selvtest til brug på skoler, daginstitutioner og i ældreplejen er ved at blive fyldt op.

De første ni millioner selvtest er distribueret i kommunerne, og nu er yderligere otte millioner testkit på vej, oplyser direktør Christian Harsløf, Kommunernes Landsforening (KL).

- Nu må vi se, hvordan epidemien udvikler sig, og hvor længe man fastholder retningslinjerne om brug af selvtest.

- Hvis den sundhedsfaglige vurdering siger, at vi skal fortsætte, så er der mulighed for købe ekstra. Men 65 millioner er det, der er købt indtil videre, og så må vi se, om der bliver behov for nye ordrer, siger han.

På skoleområdet er der en opfordring til, at elever fra 1. klasse og opefter samt lærerne tager to screeningstest om ugen.

Men selvtest stilles også til rådighed på tre andre kommunale områder - dagtilbud, sociale tilbud samt ældreplejen.

- Personalet på både daginstitutioner, plejehjem og sociale tilbud har også mulighed for at bruge selvtest, og det anbefaler sundhedsmyndighederne, at man gør.

- På plejehjem og sociale botilbud er der også mulighed for at pårørende, der ikke har nået at tage en test før et besøg, kan tage en selvtest, siger Christian Harsløf.

Der har fra flere eksperters side været rejst kritik af selvtest, fordi de ikke har samme træfsikkerhed som eksempelvis PCR-test.

Alligevel har myndighederne indkøbt store mængder af selvtest.

På et pressemøde tirsdag sagde faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause, at hurtigtest kan reducere smitten på skolerne med mellem 25 og 50 procent.

Vel at mærke hvis anbefalingen om to ugentlige test følges af elever fra og med 1. klasse samt skolernes medarbejdere.

I KL har man ikke en holdning til, hvor effektivt et redskab selvtest er.

- Det er sundhedsmyndighederne, der laver testretningslinierne i Danmark, og kommunernes opgave er at implementere dem. Da vi fik de her anbefalinger, gik vi i gang med at implementere dem. Vi kan se og glæde os over, at den opgave har kommunerne taget på sig, siger Christian Harsløf.

Det er også planen, at elever og ansatte på ungdomsuddannelserne vil blive tilbudt selvtestkit.

Ordningen forventes at være på plads i midten af januar, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.