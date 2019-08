Millioner af varer får ny indpakning der kan genbruges

Kød, pålæg, frugt og grønt.

Mange af de dagligvarer, vi køber i detailhandlen, er forsynet med emballage af plastik, der skal beskytte og holde varerne friske.

Men nu vil Salling Group, der står bag kæderne Føtex, Bilka og Netto, skære en tredjedel af den plastik væk, der indgår i emballagen på egne varemærker.

Og den emballage, der absolut ikke kan undværes, skal være 100 procent genanvendelig.

- Det er vanvittigt ambitiøst og kræver store forandringer i den måde, man designer emballage på, siger Michael Løve.

Han er direktør i Netto og ansvarlig for plastikindsatsen på tværs af de tre kæder.

- Brugen af plastik stiger fortsat på verdensplan, og der er en frygtelig masser ulemper, især når plastik ender i naturen og i værste fald i fødekæden.

- Vi har et ønske om at skubbe på, at vi får gjort mere ved det, og et ønske om at sætte en retning for noget, der kan fungere i praksis, siger Michael Løve.

Det er 5000 varenumre, der findes i millioner af eksemplarer på butikkernes hylder, der i første omgang skal have en ny, genanvendelig emballage.

Det kommer til at fremgå af de nye typer emballager, hvordan man skiller sig af med dem hjemme i husholdningerne.

Forbrugerne har nemlig en stor rolle at spille, hvis målet om mere genanvendelse skal lykkes, understreger direktøren.

- Det er ikke nok, emballagen er genanvendelig. Den skal rent faktisk genanvendes, så det ikke bare bliver teoretisk, siger Michael Løve.

Den nye plastikstrategi er lavet i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden Danmark.

Organisationens plastikekspert, Malene Møhl, mener, at de nye tiltag kommer til at gøre en forskel.

- Det er en af de ting, der skal til, for at vi begynder at se plastik som et værdifuldt materiale, der skal udnyttes frem for at sendes til forbrænding eller måske endda blive henkastet i naturen, siger hun.

Malene Møhl mener, at Salling Group med de nye principper for emballage skaber et incitament for at genbruge plastik.

- Så skabes der et marked, hvor plastik får en værdi. Og så vil man i højere grad indsamle plastik, så mindre vil ende i naturen. Det er et rigtig godt startskridt, siger Malene Møhl.