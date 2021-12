Samfund ... 28. dec. 2021 kl. 17:42 Gem artikel Gemt artikel

Millioner døde: Sådan opdager du symptomerne

Under coronapandemien er flere kriser gået under radaren. En undersøgelse lavet af Læger uden Grænser og Voxmeter viser, at den krise, danskerne har hørt mindst om i 2021, er diabetes - her kan du læse om, hvilke symptomer du skal være opmærksom på