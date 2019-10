Millioner har set Fardin snyde folk i føtex: - Nu stopper folk mig på gaden

Måske kan du huske Fardin Messi Majidzadeh fra dengang, han gik rundt og klappede pigerne i numsen, fordi han havde noget vigtigt, han gerne ville sige. Måske er du en af hans 43.000 følgere på Instagram, eller måske har du set ham i den 'prank-video', som internationale medier med stor succes har delt på Facebook, siden han selv lagde den ud for to måneder siden.

I klippet - som du kan se i toppen af artiklen - render Fardin Messi Majidzadeh rundt i føtex og driller folk med et håndklæde.

Det er langtfra første gang, at den 24-årige mand fra Værløse har lavet den slags narrestreger i danske supermarkeder, og hver gang lægger han dem op på sin Instagram-side.

Men lige netop håndklædenummeret ramte en nerve på de sociale medier, som Fardin, der kalder sig selv for 'DK's prankster', ikke har oplevet tidligere.

Den danske Influencer Anders Hemmingsen har blandt andre delt klippet, og siden har det ramt store medier som LADbible og UNILAD, hvor flere millioner nu har set Fardin Messi Majidzadeh kaste håndklæder over sig selv og fremmede mennesker i Føtex i Vanløse.

- Jeg havde slet ikke forventet, at den ville gå så viralt. Men jeg tror, folk synes, det er sjovt, fordi det ikke er noget, der gør ondt. Det er ikke sådan en prank, hvor det går ud over nogen, vurderer 24-årige Fardin Messi Majizadeh.

24-årige Fardin Messi Fajidzadeh fra Værløse går lige nu verden rundt med en af sine pranks. Privatfoto

Han fortæller, at han laver videoerne, fordi han har en drøm om at blive skuespiller. Og også, fordi der ofte var folk, der opfordrede ham til at begynde at lave videoer på grund af hans underholdende facon.

Instagram-siden har han kun brugt til formålet i lidt over et halvt år, men det sidste stykke tid er det væltet ind med nye følgere.

- De sidste to døgn er jeg faktisk gået fra 36.000 til 43.000 følgere. Nu bliver jeg hele tiden stoppet på gaden af folk, der kan kende mig fra videoerne, siger den unge prankster til Ekstra Bladet.

- De her pranks, hvor man lige prikker lidt til grænsen, har man ikke rigtig set før i Danmark. Jeg kan godt lide at gå lige til grænsen, fortæller Fardin Messi Majidzadeh.