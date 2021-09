Millioner på spil for danskerne

Skal du have lavet energi- og boligforbedringer i hjemmet, gør du klogt i at sidde klar ved tasterne tirsdag formiddag.

Her åbnes der nemlig for, at man kan søge om at få tilskud til at gøre boligen mere klimavenlig.

Du kan tilgå det digitale venteværelse, der åbnenede klokken 09.00, via dette link.

Selve ansøgningsportalen åbnede klokken 10.00 og kort efter var der allerede 25.000 danskere i venteværelset.

Endte i kaos

Ved sidste runde, der fandt sted 7. april 2021 endte mange danskere i et kæmpe kø-kaos.

Det viste sig nemlig, at ansøgere kunne stille sig i kø i timevis i et digitalt venteværelse før den officielle åbning.

Derfor ventede flere tusinde i forgæves i mange timer, og de 250 millioner, der var afsat i foråret forsvandt på 13 timer.

Heldigvis er der til den nye omgang af ansøgninger lavet et nyt kø-system.

Det kommer til at foregå sådan, at det digitale venteværelse åbner klokken 09.00. Når selve Bygningspuljen åbner for ansøgninger klokken 10, får alle fra det digitale venteværelse en vilkårlig plads i køen. Kommer man ind efter klokken 10.00, får man en plads bagerst i køen.

