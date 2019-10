Millioner samlet ind til kræftramte Marcus

Der er nu blevet samlet fire millioner kroner ind til den behandling, som skal redde 13-årige Marcus Madsens liv.

Med hjælp fra flere tusinde donorer har familien nu modtaget det beløb, som de i første omgang havde drømt om for at redde deres søn fra den alvorlige kræftsygdom, der har ramt hans hjerne.

- Vi er utroligt berørt af, at vi har bedt om hjælp, og at folk har kunne hjælpe os i denne udstrækning. Vi har gjort os selv sårbare og det er meget rørende at se, hvordan vi er blevet mødt, siger Marcus' far, Søren Høj Madsen.

Nu går turen mod Miami i USA, hvor Marcus på mandag skal deltage i forundersøgelser med henblik på at indgå i et medicinsk forsøg, der vil kunne forlænge hans liv.

- Der er ingen dokumentation på, at dette produkt vil kunne helbrede Marcus, men det vil give os livsforlængende tid. Vi har nu fået muligheden for, at Marcus kan få immunterapi, såfremt dette forsøg ikke kurerer ham, siger Søren Høj Madsen.

Immunterapi-behandlingen tilbydes ikke i Danmark på grund af de store risici, der kan være for patienten. Det kan dog være familiens eneste håb.

Se også: Marcus har en tumor i hjernen: - Jeg undgår at tænke på døden

Kræften rammer

Under familiens sommerferie, gjorde tumoren i Marcus' hjerne for alvor indtog mod drengens helbred. I ugerne inden afrejse havde Marcus klaget over hovedpine, og et par gange havde han endda kastet op.

Under ferien i spanske Alicante blev Marcus diagnosticeret med en sjælden kræftform i hjernen. Her blev han i første omgang opereret for at få lettet trykket i hovedet, og familien blev fløjet hjem til Danmark, hvor han blev indlagt på Rigshospitalets børnecancerafdeling.

Her fortsatte kampen mod sygdommen med 30 gange strålebehandling.

Strålebehandlingen har gjort, at Marcus Madsen har mistet noget af sit hår. Det går ham på, at det tager så lang tid om at vokse ud igen. Foto: Aleksander Klug

Indsamling

Det er dog ikke nok for at redde Marcus. Hans forældre startede derfor i starten af oktober en indsamling på Facebook, hvor de nu har modtaget donationer for over fire millioner kroner. I skrivende stund har deres gruppe 'Kampen mod hjernetumor' mere end 30.500 medlemmer.

- Der er mange, som kalder ham for hele 'Danmarks Marcus'. Det synes jeg også, vi kan se i donationerne. Det er rigtigt mange mennesker, der har doneret rigtigt fine beløb, siger Søren Høj Madsen.

I gruppen afholder folk auktioner og tombolaer for at tjene penge ind til formålet og selvom målet på de fire millioner kroner er nået, tikker donationerne stadig ind.

Foruden Facebook-indsamlingen har Marcus' 12-årige ven Viktor Greve Koch haft en større pantindsamling i gang for at finde de penge til behandlingen.

Viktor har samlet utallige flasker og dåser ind for at redde Marcus. Foto: Aleksander Klug

Se også: 12-årige Viktor panter flasker for at redde sin vens liv