Millioner til plejefamilier

Hver anden kommune i Danmark har svært ved at finde plejeforældre, derfor kaster regeringen nu et tocifret millionbeløb efter nye familier

I Skærbæk i Sønderjylland står Annette Höft og tager varmt imod i hoveddøren.

Indenfor ligger to golden retrievere klar til at tage lige så varmt imod med deres logrende haler og kærlige blik.

Sammen med de to hunde og Annette Höft bor der to mindre børn i hjemmet i Skærbæk.

I 15 år har 55-årige Annette Höft nemlig arbejdet som plejemor.

Men det er svært for kommunerne at finde personer som Annette Höft.

Derfor har et flertal i Folketinget besluttet at ændre vilkårene og giver nu en pulje på 16,6 millioner kr., så alle plejeforældre fra 2022-2024 får mulighed for at få gratis efteruddannelse.

Det har de blandt andet benyttet sig af i Tønder kommune.

Et skift fra hjerterum til profession

Kaffen står klar på bordet, som er dækket efter alle kunstens regler med lys og servietter.

På væggen i køkken-alrummet hænger der fine børnemalerier lavet af Annettes to mindre plejebørn, der bor hos hende på fuld tid.

- Sådan her er det første gang, forældrene møder mig, siger hun med et smil og henviser til både bollerne, marmeladen, kaffen og hyggen.

Annette Höft bor sammen med sine to plejebørn i Sønderjylland. Begge bor fuld tid hos Annette. Ud over de to plejebørn har Annette to voksne biologiske børn. Foto: Anders Brohus

Cirka 8500 børn er i dag anbragt i plejefamilier, og kommunerne kæmper med at finde flere. Faktisk har hver anden kommune svært ved at rekruttere nye plejeforældre.

Annette Höft har arbejdet som plejemor i 15 år - ti år som fuldtidsplejemor - så hun kender gamet.

- Jeg har altid vidst, at jeg skulle være plejemor en dag. Faktisk siden mine egne to børn var små, er de vokset op med, at på et tidspunkt kommer der til at flytte et andet barn herind, siger Annette, mens hun serverer kaffen.

Med en baggrund skolelærer og erfaring inden for specialbørn vidste Annette Höft godt, hvilke udfordringer børnene kunne have med i bagagen.

Dog overraskede omfanget af arbejdet hende alligevel, da hun for 15 år siden fik sit første plejebarn hjem.

Ud over arbejdet med børnene er Annette Höft meget interesseret i hunde og deres adfærd. Derfor bruger hun formiddagene sammen med hundene i naturen. Foto: Anders Brohus

- Som plejeforældre skal man være forberedt på, at det involverer hele familien, når der flytter et ekstra barn ind. Det er slet ikke nok, at man blot har en ekstra seng og har lyst til at hjælpe.

Der er det også vigtigt, at jobannoncerne fra kommunens side tydeligt beskriver, hvilken opgave man som plejeforældre går ind til, mener Annette Höft.

- Man kan for eksempel være nødsaget til at aflyse familiearrangementer eller aftaler, fordi det kan barnet ikke rumme. Faktisk vil jeg sige, at det er en periode af en ens liv, som bliver sat på pause for arbejdet, fortsætter Annette Höft, der samtidig understreger, at det er et meget givende arbejde.

Gratis uddannelse i Tønder

I Tønder Kommune har de startet en proces for at gøre det mere attraktivt at blive plejeforældre i kommunen - blandt andet ved at tilbyde to et halvt års gratis PUP-uddannelse, som er professionsuddannelsernes uddannelse til plejefamilier.

- 77 procent af plejeforældrene her i kommunen er over 50 år. De har selvfølgelig en enorm erfaring, men vi ved også, at på et eller andet tidspunkt skal de på pension, siger Grethe Høyrup Nielsen, der er direktør i børn, unge og socialforvaltningen i Tønder Kommune.

- Børn skal helst ikke flyttes for mange gange, og derfor er vi opmærksomme på, at vi starter den her rekruttering tidligt.

PUP-uddannesen koster 32.000 kroner og er normalt selvbetalt.

- Vi har tidligere lavet en rundspørge blandt vores plejeforældre, og noget af det, de efterlyste, var uddannelse. Derfor har vi valgt at fjerne egenbetalingen og i stedet tilbyde den gratis til alle vores plejeforældre, siger Grethe Høyrup Nielsen, der har 117 plejefamilier i Tønder kommune.

Og det er noget, som Annette Höft mener er en rigtig god idé.

Selvom Annette Höft kender til problemerne med plejeforældre ude i landet, elsker hun sit arbejde som plejemor. For hende er det et meget givende arbejde, og hun mener selv, at hun er rigtig heldig stillet med sine børn. Foto: Anders Brohus

- Da jeg startede som plejemor for 15 år siden, der fik vi fem dages kursus, og så var det i gang. Den her uddannelse er noget helt andet og meget mere givende rent fagligt. Faktisk mener jeg, at det burde være et krav i hele Danmark for alle plejeforældre, siger Annette Höft, der netop er i gang med PUP-uddannelsen.

PUP-Uddannelsen består af tre grundmoduler, et specialiseringsmodul og et valgfrit modul.

Ensomt erhverv

Ud over gratis uddannelse forsøger Tønder Kommune også med andre initiativer.

- Vi forsøger med en plan, der skal løbe fra 2021 til 2024 med særligt fokus på det her område - blandt andet PUP-uddannelsen, men også aktiviteter mellem plejefamilierne for at skabe nogle relationer og noget netværk, siger Grethe Høyrup Nielsen.

- Det kan for eksempel være en tur til Rømø, hvor både plejeforældrene og børnene er med, men også netværksmøder i samarbejdet med Plejefamiliernes Landsforening.

Og netop kolleger mener Annette Höft også er en god idé.

- Det er jo et ensomt erhverv, og det kan være svært, når vi jo ikke må snakke om børnene - heller ikke til kolleger. Men jeg har en netværksgruppe fra dengang, jeg startede for 15 år siden, og der er vi fire tilbage. Det giver mig rigtig meget, at vi kan mødes og snakke om generelle udfordringer, siger Anette Höft.

Annette Höft er rigtig glad for at være plejemor, og som hun selv beskriver det, er hun heldig med sin sag. Hun kan dog godt genkende problematikkerne omkring plejeforældre-erhvervet, for hun hører om dem fra sine kolleger.

- Det handler jo meget om at føle sig tryg. Tryghed er jo både, at lønnen er stabil, samarbejdet fungerer mellem biologiske forældre, sagsbehandlerne og plejefamilien, og at man føler sig anerkendt i sit arbejde.

Ifølge Annette Höft kan man klæde nye plejeforældre bedre på ved at lade dem møde nuværende plejeforældre hjemme i privaten i stedet for til et arrangement arrangeret af kommunen. - Så kan man få en ærlig snak, hvor kommunen og 20 andre ikke lytter med. Jeg er sikker på, at det giver et bedre billede af at være plejeforældre, siger hun. Foto: Anders Brohus

- Vi er jo lidt en sjov størrelse, som ikke passer ind i en kasse med hverken arbejdsopgaver eller arbejdstid. Jeg synes, at det er vigtigt, at det bliver opfattet som en profession og anerkendt sådan, siger Annette Höft.