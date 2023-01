Milliongæld og lukningstruet: Men lille landsby nægter at give op

I mange år har Dagli'Brugsen i Pindstrup haft det umanerlig svært økonomisk og med den seneste tids udfordringer med både energikrise og den rekordhøje inflation har den lille dagligvarebutik længe været lukningstruet.

Det fremgår af et opslag på Dagli'Brugsens egen Facebook side.

Derfor valgte bestyrelsen og personalet bag Pindstrups egen dagligvarebutik at afholde et borgermøde mandag aften for én gang for alle at finde ud af, om indbyggerne i landsbyen fortsat mente, at der var behov deres egen brugsforening.

170 mødte op

Til TV2 Østjylland lød det således fra brugs-bestyrelsens formand, Sidse Vangsted, om potentielt at være nødsaget til at lukke den ellers 110 år gamle biks:

- Det er jeg selvfølgelig ked af. Det er mit hjertebarn, og det er noget, jeg brænder for, og jeg frygter for, hvordan byen vil udvikle sig, hvis butikken lukker, sagde hun til den regionale tv-station mandag.

Lokalsamfundet viste dog stor interesse for borgermødet, hvor 170 indbyggere mødte op og ifølge Lokalavisen Norddjurs 'udviste en stærk musketerånd'.

Milliongæld

Selvom den eksisterende gæld til Coop ved udgangen af 2022 ifølge selvsamme lokale medie var på cirka 1,8 mio. kroner, så gav de fremmødte repræsentanter fra Coop dog stadig udtryk for, at de troede på butikkens fremtid i Pindstrup.

Men den nye brugsuddeler i Pindstrup, som forventes at tiltræde i marts, skal for alvor smøge ærmerne op.

Omsætningen skal nemlig stige betragteligt, hvis Pindstrup også efter sommeren skal kunne bryste sig af byens egen dagligvarebutik.

Dagen derpå skriver Sidse Vangsted, at det både var ‘rørende og overvældende’ at opleve det store engagement fra lokalsamfundet.