Milliongave til Salling-medarbejdere

Medarbejdere i Salling Group får over 14 millioner udbetalt som en gave fra deres arbejdsgiver

Snart tikker der ekstra lommepenge ind på kontoen hos 9009 medarbejdere i Salling Group.

Salling Fondene, der ejer Salling Group, der igen står bag supermarkedskæder som eksempelvis Føtex og Netto, udbetaler nemlig 14,7 millioner i pengegaver til deres medarbejdere.

Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Overskud til medarbejderne

Hver berettiget medarbejder kan se frem til et beløb på 1635,40 kroner.

For at kunne få del i milliongaven skal man dog have været ansat i Salling Group i hele perioden 2016-2019. Og så skal der betales skat.

Men direktøren i Salling Group er alligevel glad for at kunne uddele pengene:

'Vores medarbejdere arbejder hver dag for at gøre hverdagen bedre for vores kunder og samfundet omkring os.'

'Derfor er vi glade for, at en del af fondens overskud på denne måde kommer medarbejderne til gode,' siger han i pressemeddelsen.