- Min datter er anbragt, og kommunen nægter mig aktindsigt

Kære Puk

Min datter blev anbragt uden for hjemmet efter en lang kamp med kommunen. Til sidst følte jeg, at jeg intet havde at skulle have sagt. Jeg følte, at alt, hvad jeg sagde, blev fordrejet.

Jeg begyndte derfor at forlange referater fra de møder, jeg var til, men det fik jeg ikke. Det klagede jeg så over, og det endte med, at jeg måtte klage til borgmesteren. Så begyndte jeg at få referater ...

Her kunne jeg til min gru læse, at jeg blev beskrevet som den værste lortemor på jorden, og at det var min skyld, at min datter havde det dårligt i skolen, og det var derfor, hun ikke ville derhen. Jeg blev mere og mere vred på dem, og til sidst sagde de, at de ikke kunne samarbejde med mig, og at de mente, at min datter ikke havde godt af at være hjemme.

Det blev jeg selvfølgelig rasende over!

Jeg følte, at de stemplede mig, at de hverken lyttede eller forstod, hvorfor min datter havde det skidt.

De sagde, at hvis jeg ikke skrev under på en frivillig anbringelse, ville de tvangsfjerne hende!

Da jeg mildest talt var rystet over hele sagsforløbet og slet ikke kunne se mig selv som en mor til et tvangsfjernet barn, valgte jeg at give samtykke, selvom mit hjerte bristede.

Nu har min datter så været anbragt på en institution i et stykke tid, og det, jeg gerne vil have dit råd til, er, hvordan jeg får aktindsigt? Jeg har gennem flere måneder søgt om aktindsigt uden at få den. Det er, som om kommunen reagerer som med mødereferaterne i sin tid.

Jeg har også skrevet til borgmesteren, men han svarer mig heller ikke! Jeg er ved at gå ud af mit gode skind, og jeg nægter at give op! Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få de sagsakter ud af dem, så jeg kan se, hvad de skriver om mig og min datter.

Med venlig hilsen C.P.

Kære C.P.

Det at få aktindsigt i en sag, man selv er part i, er i mine øjne en helt basal ret, vi som borgere har i et demokratisk retssamfund. Når det skrider, har vi i den grad et problem – og jeg oplever oftere og oftere, at folk ikke får overholdt deres retssikkerhed. For eksempel aktindsigten, der jo er en grundsten i vores borgerrettigheder.

Vi har KRAV på at vide, hvad systemet skriver om os – ellers er vi jo fortabte, og systemet lukker sig om sig selv. Og det er det, der sker for dig og din datter!

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Men i stedet for at beskrive reglerne om aktindsigt her, vil jeg råde dig til at gøre følgende for at få din aktindsigt:

Genfremsend din mail til borgmesteren – og gør opmærksom på, at såfremt du ikke modtager aktindsigten senest efter de lovpligtige syv dage, så skal du have en SKRIFTLIG begrundelse for, at du ikke får den. Skriv datoen for svarfristen, som altså er syv dage, efter du sender din mail.

Hvis kommunen IKKE overholder fristen, gør du borgmesteren opmærksom på, at han er den øverst ansvarlige i kommunen, og hvis han ikke får bragt forholdet i orden, har du opbrugt dine klagemuligheder i kommunen, hvorfor du bringer sagen videre til Folketingets Ombudsmand. Du finder hans kontaktoplysninger nederst i boksen.

Hvis der ikke bliver svaret på denne mail, sender du dine mails/dokumentation på alt, der har med din ansøgning om aktindsigt at gøre, til Folketingets Ombudsmand, der så kan gå ind i sagen. Det plejer at hjælpe, at ombudsmanden kommer på banen ...

En sidste mulighed er, at du henvender dig til borgerrådgiveren i kommunen – hvis der er en. Rådgiveren kan så tage kontakt til din sagsbehandler og hjælpe dig med at få din aktindsigt udleveret.

Det er helt vanvittigt, at det skal være sådan! Jeg ønsker dig det bedste.

Med venlig hilsen Puk Sabber