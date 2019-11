Min gamle morfar har rådne tænder - kommunen vil ikke svare mig

Hej Puk

Jeg har gentagne gange har taget kontakt til min bopælskommune for at ansøge om hjælp til min morfar, der er pensionist. Han kan ikke selv finde ud af systemerne, at ringe, maile eller på anden vis kontakte dem.

Han har akut behov for at komme til tandlægen, da han har store smerter og tager noget morfinlignende, smertestillende piller for at kunne holde det ud. Han har ikke selv kunnet finde en løsning og har derfor blot taget disse piller igennem meget lang tid og levet med, at hans tænder var og er rådne. For sådan er det desværre.

Jeg har flere gange spurgt den kommunale hjemmepleje, der kommer hos ham en gang om ugen, og de siger, at de ikke kan hjælpe, men at det er oppe på kommunen, man skal bede om hjælpen.

Derfor har jeg skrevet til dem både via ’sikker post’, som de kræver på deres hjemmeside, ligesom jeg har været deroppe og aflevere et brev, hvor jeg beder om hjælp. Jeg har også ringet, men bliver blot stillet rundt, og det ender med ingenting.

Kommunen kan maksimalt kræve betaling på 1975 kroner årligt i egenbetaling for specialtandpleje. Foto: Shutterstock.com

Jeg er nu ved at blive så desperat, at jeg overvejer at gå derop for at slå i skranken og sige, at jeg ikke går, før de gør noget! Jeg tror bare ikke, at det er det smarteste at gøre ... mon ikke det skader min morfars sag mere, end det gavner?

Hvad skal jeg gøre for at skaffe hjælp til min morfar – og få et svar fra kommunen?

Med venlig hilsen,

Lone K.

Kære Lone

Jeg kan godt forstå, at du er ved at være desperat. Og det gør det ikke bedre, at din morfar er en ældre herre, der virkelig har brug for hjælp. Det er jo helt uholdbart, at han tager stærke, smertestillende piller, fordi han ikke kan få ordnet sine tænder!

Man kan da også blive knotten ved tanken om, at der kommer folk fra kommunen hver uge i hans hjem, der så ikke vil hjælpe ham, men de har sikkert ikke tid. Din morfars situation er et tegn på den menneskelige forråelse i vores velfærdssamfund, hvor syge, børn, socialt udsatte og gamle mennesker bliver behandlet ud fra en økonomisk styring frem for en human.

Jeg bliver både ked af og vred over at læse om din morfar. Hvis han så bare havde penge til at gå til tandlægen selv, men det har han sikkert ikke, og derfor er han selvfølgelig afhængig af den hjælp, han kan få fra kommunen.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Hvis de forskellige kommunekontorer, forvaltninger eller sagsbehandlere ikke svarer, så vil det altid være borgmesteren i din kommune, der har det overordnede ansvar i alle sager – også i borgersager som din morfars. Derfor skal du skrive til borgmesteren. Du kan jo vedhæfte denne brevkasse – og så håbe på, at der kommer skub i sagen.

Videre er der nogle kommuner, som har en borgerrådgiver ansat. En sådan vil kunne hjælpe din morfar, så han får den hjælp, han har krav på

Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte Folketingets Ombudsmand, der sidder som øverste ansvarlige i forhold til alle kommunernes forvaltning af loven – for eksempel manglende besvarelser på ansøgninger og klager.

Du kan kontakte ham på ombudsmanden.dk.

De bedste hilsner Puk