Min kæreste slog mig næsten ihjel

Fire års forhold med vold sluttede brat på Sørens 60-års fødselsdag. Her gik hans kæreste - bevæbnet med en kniv - over stregen for sidste gang

Hvad der skulle have været en kæmpe fødselsdagsfest for hele familien, endte som et decideret mareridt for Søren Tipsmark.

Festdagen kulminerede nemlig i et knivstik så voldsomt, at det næsten tog livet af den 64-årige seniorpensionist.