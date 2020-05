Min mor døde af corona: Hvorfor bar hjemmehjælperne ikke masker?

Hvorfor bar hjemmeplejen ingen værnemidler, når de besøgte min mor?

Det spørgsmål sidder Helle Dalsgaard tilbage med, efter hendes mor, 92-årige Grethe Jensen, døde med coronavirus 8. april.

- Det er en lemfældig omgang med de ældre, siger Helle Dalsgaard.

Hun forstår ikke, hvorfor myndighederne ikke fra start har beskyttet de ældre bedre mod at blive smittet. Især ikke når det nu står klart, at man hele tiden har vidst, at folk uden symptomer udgør en smitterisiko.

- Det er ikke blevet taget alvorligt, siger Helle Dalsgaard, som undrer sig over, hvorfor det ikke fra start var et krav, at alle hjemmehjælpere skulle bruge værnemidler.

Døde på få dage

Det lå ikke i kortene, at Grethe Jensen skulle dø. Hun var trods sin fremskredne alder 'multifrisk i hovedet', som Helle Dalsgaard udtrykker det, og var både i stand til at skælde ud og følge med i nyhederne til det allersidste.

Selv da hun var tilkoblet slanger på sygehuset, kunne den 92-årige kvinde bide fra sig.

- Vi var inde på hospitalet, og der var hun frisk. Hun havde iltmaske på, men kunne stadigvæk godt brokke sig over, at hun ikke havde fået børstet tænder, fortæller Helle Dalsgaard, den ene af Grethe Jensens fem døtre.

- Vi fire var derinde sammen og var 100 procent sikre på, at hun ville overleve. Men få timer senere døde hun.

Grethe Jensen døde 8. april. To dage inden var hun blevet indlagt og testet positiv for covid-19. Det helt store spørgsmål hos Helle Dalsgaard har efterfølgende været, hvordan hendes mor kunne blive smittet.

Hjemmehjælp uden maske

Svaret får hun aldrig, men mistanken går især på de mange hjemmehjælpere, der gik ind og ud af hendes mors bolig hver dag.

- Ingen af dem havde værnemidler på, og få sprittede fingrene af, når de skulle i nærheden af min mor. Nogle gange stod de 30 centimeter fra hendes hoved. Hvordan kan de være i så tæt kontakt med de ældre borgere uden at beskytte sig? spørger Helle Dalsgaard.

Grethe Jensen var tilknyttet hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Kommunen oplyser til Ekstra Bladet, at Grethe Jensen fik 30 besøg den sidste uge af 11 forskellige hjemmeplejere.

Helle Dalsgaard frygter, at en af dem kan have smittet hendes mor.

- Når man har haft besøg af fire om dagen plus en sygeplejerske, og det ikke er de samme, der kommer, og når man så hører den ene møder lidt halvsløj på arbejde ... Det er sådan nogle ting, man bliver chokeret over. Det er en lemfældig omgang med de ældre, siger hun.

Helle Dalsgaard (th.) forstår ikke, hvorfor man fra myndighedernes side ikke fra start havde skrappere krav til brugen af værnemidler i hjemmeplejen. Privatfoto

Holdt selv afstand

For Helle Dalsgaard var det ekstra hård at se personalet have tæt fysisk kontakt med hendes mor, når familien selv holdt sig på behørig afstand.

- Vi har selv holdt enormt meget afstand til min mor, fordi vi ikke ville risikere at smitte hende. Men det har så ikke hjulpet.

Siden moren blev indlagt, har hendes svoger også fået coronavirus, og senest er hendes søster blevet testet positiv uden at have nogen former for symptomer.

Helle Dalsgaard er dog overbevist om, at det ikke kan være ad den vej, hendes mor har fået corona.

- Vi var bange for at smitte hende, så vi gik ikke tæt på hende, fordi vi vidste, hun var en gammel dame. Det var hårdt ikke at have nogen fysisk kontakt, siger hun.

Grethe Jensen blev 92 år. Hun døde, to dage efter hun blev indlagt og konstateret smittet med coronavirus. Privatfoto

Tager ikke risiko alvorligt

Helle Dalsgaard ville ønske, at der var blevet udstukket retningslinjer om, at alle skulle bære værnemidler som mundbind og handsker, når man besøgte ældre, plejekrævende borgere.

Især når det nu viser sig, at myndighederne har kendt til risikoen for, at folk uden symptomer kan smitte, og det for nylig kom frem, at beboere på plejehjem udgør hver tredje coronadødsfald.

- Det er ikke blevet taget alvorligt. Vi har jo heller ikke tænkt over det, for vi har hele tiden hørt den der med, at man skal hoste og have feber for at smitte, siger hun.