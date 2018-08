Min mor og jeg har intet at leve af

Hej Puk

Jeg er en pige på 16 år, der bor hjemme hos min mor. Min mor har ingen penge, da hun blev ramt af kontanthjælpsloftet.

Siden det blev indført, har vi levet af nærmest ingenting. Der er hverken råd til mad eller tøj. Vi har også svært ved at betale vores regninger. Det går mig så meget på, at jeg ikke kan passe min skole.

Jeg fik et fritidsjob, for at vi kunne få lidt flere penge, men så blev min løn modregnet i de penge min mor fik i børnepenge.

Jeg kan ikke forstå, at det er lovligt, at kommunen må tage de penge, jeg tjener?

Jeg har nu fået det så dårligt, at min lærer har skrevet et brev til kommunen om mit fravær, og at skolen er bekymret over, at jeg mistrives på grund af vores situation. Men kommunen siger, de ikke kan gøre noget for at hjælpe os, for sådan er loven.

Jeg kan bare ikke forstå, at vi ikke kan få noget hjælp til at kunne klare os.

Er der slet ikke noget, vi kan gøre for at få noget mere hjælp, så det ikke ender helt galt? Jeg er meget bange for, at kommunen siger, at min mor ikke kan passe på mig.

Venlig hilsen T.R.

Kære T.R.

Det er så håbløst med de sociale reformer, at det er til at tude over. Jeg har så mange gange rådgivet enlige mødre med børn, der har stået i samme situation som jer, hvor der intet er at gøre.

Det eneste, der faktisk er at gøre i jeres situation, er at leje et af jeres værelser ud – for på den måde få lidt ekstra indtægt. Det må man nemlig godt, når man er på kontanthjælp, og kommunen må ikke modregne lejeindtægten op til et vist beløb. I skal bare sørge for at oplyse kommunen om det, inden I lejer ud.



at leje ud, hvis man har det svært, men det kan være en sidste udvej.

Derudover vil jeg henvise til foreningen Næstehjælperne, der har gratis maduddeling. Der er flere forskellige netværksgrupper, hvor reformramte og ikke-reformramte hjælper hinanden.

Jeg har her oplevet, at familier som jeres decideret har overlevet ved hjælp af støtte fra disse netværk – og dertil har fundet et fællesskab! For der er faktisk stor risiko for fuldstændig at blive hægtet af og blive socialt og økonomisk isoleret, når man står i en situation som jeres.

I finder Næstehjælperne i flere byer landet over, men kan begynde med at melde jer ind i hovedgruppen via Facebook og der beskrive jeres situation, og hvad I har brug for hjælp til. Der er mulighed for at være anonyme.

Videre vil jeg anbefale din mor at ansøge kommunen om at tage stilling til, at hun kommer væk fra kontanthjælp hurtigst muligt. Kommunen kan for eksempel undersøge, om din mor er i målgruppen til et ressourceforløb. Her vil hun nemlig ikke være omfattet af kontanthjælpsloftet og formueregler. Det vil betyde, at I igen kan få jeres boligstøtte og børnepenge igen, der nu bliver modregnet på grund af kontanthjælpsloftet.

Det er desværre korrekt, at lønnen fra dit fritidsjob bliver modregnet i børnepengene. Det er den mest tåbelige regel, der desværre – men logisk nok – rammer de fattigste familier hårdest.

Vi er ved at få skabt et meget ulige samfund i Danmark. Det gør mig ondt, at du skal gennemleve det som barn. Jeg håber, I har mod på at prøve nogle af mine forslag af.

Kærlig hilsen Puk