Mindekoncert for Kim Larsen: Så vild er sikkerheden

Folk skal føle sig trygge, når de klokken 19.30 søndag aften møder op på Rådhuspladsen i København for at tage del i DR's mindekoncert Et Strejf af en Dråbe til ære for nyligt afdøde Kim Larsen.

Det fortæller sikkerhedschef i sikkerhedsfirmaet Concom Safety, Morten Therkildsen, til Ekstra Bladet. Concom Safety er af DR blevet hyret til netop at stå for sikkerheden under arrangementet.

Et stort område er natten til søndag og i løbet af søndag formiddag blevet spærret omkring Rådhuspladsen, og både et par 100 meter af H.C. Andersens Boulevard og et lige så langt stykke af Vesterbrogade ned til Bernstorffsgade er blevet inddraget til publikumområde.

- Vi skal være med til at skabe mindeværdig begivenhed. Vi vil gerne levere noget, hvor folk kan nyde fællesskabet og mindes Larsen og hvad, han har betydet for hver enkelt. Det skal man kunne gøre i rammer, hvor man føler sig tryg, siger Morten Therkildsen til Ekstra Bladet.

Massive afspærringer

Morten Therkildsen fortæller, at den særlige udfordring har været at sørge for, at ingen bilister ved et uheld kommer til at køre ad en af de tre indfaldsveje frem mod menneskemængderne.

Det betyder, at der er sat massive afspærringer og tydelig skiltning op. Men også den generelle terrortrussel mod Danmark har haft betydning for sikkerheden, selv om der ikke er nogen konkret trussel mod arrangementet.

Store containere med metal-skydedøre gør det muligt at lukke folk ind og ud, mens køretøjer slet ikke kan komme forbi. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Når vi sender gæster ud på gader og stræder, er der altid en generel bekymring for, at en bil risikerer at køre ind, uden at bilisten er klar over, at der er blevet spærret. Det har vi sørget for ikke er muligt både med tydelig skiltning inden, men også ved at der er sat foranstaltninger op, som gør, at bilen umuligt vil kunne komme forbi, siger Morten Therkildsen.

- Men der kan også være tale om en bilist med ondt i sinde. Heller ikke i det tilfælde vil det være muligt at komme igennem.

Containere med metalporte

Det betyder, at der eksempelvis ved Bernstorffsgade er sat store pullerter op, som tillader folk at strømme igennem, men som forhindrer biler i at komme forbi. Store containere med metalporte på er også sat op. De tillader på samme måde gennemstrømning af folk, men forhindrer køretøjer i at passere.

DR forventer, at op mod 40.000 mennesker vil komme til at opholde sig dels på Vesterbrogade, dels på H.C. Andersens Boulevard og Rådhuspladsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Københavns Politi har godkendt sikkerhedsplanen, hvor DR over for myndighederne har anslået, at op mod 40.000 mennesker vil møde op.

Politiet vil under arrangementet sørge for, at trafikken glider, og at der vil blive holdt fred, ro og orden på publikum-området.

Tillader folk at stå tæt

Vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard fortæller til Ekstra Bladet, at politiet blandt andet har set på, hvad det er for en type koncert, der er tale om.

Fortovet på Vesterbrogade ved Axeltorv er blevet umuligt at passere for køretøjer frem mod aftenens arrangement. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det har eksempelvis betydet noget, at der ikke er noget ølsalg i forbindelse med arrangementet. Og så forventer politiet heller ikke, at folk vil danse vildt, som de måske vil gøre under andre former for koncerter.

- Til en mindekoncert for Kim Larsen kan vi godt acceptere, at folk kommer til at stå relativt tæt sammen, siger Jesper Bangsgaard.

På trods af det manglende ølsalg vil det være muligt for publikum at købe forsyninger på cafeer og værtshuse, som i forvejen har udskænkning på H.C. Andersens Boulevard og på Vesterbrogade.

Arrangørerne lover, at afspærringerne er taget ned, og trafikken vil komme til at glide normalt igen fra mandag morgen klokken 6.