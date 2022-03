Mindst 10.000 ukrainere er kommet til Danmark siden invasion

Flere end 10.000 mænd, kvinder og børn fra Ukraine er ankommet til Danmark, siden Rusland for omkring tre uger siden indledte en krig med Ukraine.

Sådan lyder et estimat fra Udlændingestyrelsen lørdag.

Styrelsens status er blandt andet baseret på, at cirka 2000 ukrainere - inklusiv børn - har søgt asyl i Danmark siden 24. februar. Det var første dag af den russiske invasion.

Derudover havde omkring 6600 ukrainere per fredag booket tid til at indgive en ansøgning om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsens Borgerservice. Det kan lade sig gøre, efter at en særlov - den såkaldte ukrainerlov - er trådt i kraft.

Da det kun er nødvendigt for én voksen at bestille tid på vegne af en familie, er det ikke muligt for styrelsen at se, hvor mange der præcis er tale om.

Styrelsen forventer dog, at mange af dem, der er kommet hertil, og som ønsker at søge om opholdstilladelse, har børn. Derfor anslår den, at det tegner sig for over 10.000 mennesker.

Ifølge Udlændingestyrelsen er det primært kvinder og børn, som er rejst til Danmark.

Spørgsmålet er, hvor mange af de ukrainere, der har søgt asyl i Danmark, der den næste tid vil droppe deres asylansøgning for at søge opholdstilladelse gennem særloven.

I øjeblikket har Flygtningenævnet, der behandler asylsager, nemlig sat sagsbehandlingen i bero.

Det betyder, at det ikke er muligt at sige, hvornår ukrainere kan få svar på deres ansøgning om asyl - og dermed for eksempel komme ud at arbejde i det danske samfund.

- Flygtningenævnet har på et møde i dag (torsdag 24. februar, red.) besluttet at berostille behandlingen af sager vedrørende ukrainske statsborgere.

- Baggrunden er naturligvis meldingerne om krigshandlinger i store dele af landet samt indførelsen af militær undtagelsestilstand, skrev nævnet samme dag i en pressemeddelelse.

Hvorvidt det skal blive ved med at være sådan, skal nævnets koordinationsudvalg tage stilling til i slutningen af april.

Af samme grund er Udlændingestyrelsen lørdag til stede på asylcenteret Sandholm i Nordsjælland.

Her vil styrelsens medarbejdere uddele skemaer, der kan hjælpe ukrainere ud af asylsystemet og over under særlovens regler.

Det er ifølge Udlændingestyrelsen ikke til at vide, om nogle ukrainere både har søgt om asyl og er i gang med at søge om opholdstilladelse via særloven.

Dertil kan der dog være ukrainere, som opholder sig i Danmark, men som endnu ikke har registreret sig i for eksempel asylsystemet.

Det skyldes, at ukrainere også har mulighed for at opholde sig i Danmark i 90 dage - svarende til tre måneder - uden et visum.

Ukrainerloven blev vedtaget i Folketinget onsdag, og den trådte i kraft torsdag. Hensigten med loven er hurtigt at kunne give ukrainske flygtninge lov til at opholde sig, arbejde og gå i skole i Danmark.