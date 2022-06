Mindst 18 døde under stormløb mod grænsehegn i spansk enklave

Mindst 18 mennesker har mistet livet i et forsøg på at storme et grænsehegn og trænge ind i den spanske enklave Melilla fra marokkansk side fredag.

Det meddeler marokkanske myndigheder.

Nogle er døde efter at være faldet ned fra et højt hegn. Andre blev mast ihjel i det massive pres, der opstod ved grænsehegnet under fredagens stormløb.

Flere andre er blevet kvæstet.

Den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, giver 'mafia'-menneskesmuglere skylden for det voldelige og dødelige drama ved grænsen.

- Det var et angreb på vort lands territoriale integritet, siger Sanchéz ifølge Reuters.

En marokkansk menneskerettighedsgruppe, AMDH, der arbejder med migranter, sætter antallet af døde endnu højere. Ifølge dens opgørelse har 27 mennesker mistet livet.

AMDH har lørdag offentliggjort en video, der viser dusinvis af mennesker ligge på jorden i nærheden af grænsehegnet. Nogle af dem ligger helt livløse, andre bløder fra sår på kroppen eller i hovedet.

Ved siden af dem står kampklædte marokkanske sikkerhedsstyrker.

Et andet klip viser en marokkansk politimand, der slår en af flere migranter, der ligger på jorden ved siden af et hegn.

Det er ikke umiddelbart muligt at få verificeret ægtheden af billederne.

Et par tusind migranter forsøgte fredag at storme grænsehegnet mellem Melilla og Marokko og trænge ind på spansk territorium.

Det udløste to timer lange sammenstød mellem migranterne og sikkerhedsvagter og grænsevagter.

Marokkanske myndigheder har oplyst, at 140 politifolk blev kvæstet i sammenstødene, heraf fem alvorligt. Der er ikke meldinger om nogen omkomne blandt de marokkanske sikkerhedsstyrker.

En talsmand for den spanske regering i Melilla siger, at 57 migranter og 49 politifolk blev såret på den spanske side af grænsen. Heller ikke her er der meldinger om dødsofre.