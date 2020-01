Mindst 20 får dræbt: Fåreavler mistænker ulveangreb

Fåreavler Morten Thøgersen fra Vestjylland fik sig et ubehageligt opkald lørdag aften.

- Jeg blev ringet op af en jæger, som var kommet forbi og kunne se, at der havde været angreb på mine får

- Jeg håbede selvfølgelig, at det bare var pjat, men det var det ikke, siger Morten Thøgersen.

Hans får var blevet skambidt, og Morten Thøgersen er ikke i tvivl om, at det er en ulv, der står bag angrebet.

- Jeg vil skyde på, at det er omkring 20-25 stykker. Det var lidt svært at få et overblik, fordi det var ved at blive mørkt. Vi var nødt til at aflive dem, der var blevet bidt, fordi de får blodforgiftning af det.

- Det kom en fra Naturstyrelsen og tog nogle prøver. Men man er ikke i tvivl om, hvad det var, når man har set det. Der var kæmpestore fodspor ved siden af, siger fåreavleren.

Savner handling

Morten Thøgersen er ikke tilfreds med, hvad der bliver gjort for at bekæmpe ulveangreb på avlsdyr i Danmark.

- Jeg kan ikke klare længere, at politikerne bare sidder og drikker kaffe og ikke kommer længere.

- De siger jo bare, at man skal sætte ulvesikkert hegn op, men der skal nogle andre ting til end et hegn. Der skal mere aggressive handlinger til. Hvornår er en ulv en problemulv? Hvis det var en hund, så havde jeg ret til at skyde den. Det må jeg ikke, når det er en ulv, siger han.

- Hvis ulven skal være i Danmark, så skal der ske en ændring i den måde, vi håndterer den på, mener han.

- Det er ikke i orden. Og der er ikke nogen, der kommer og hjælper mig. Jeg bliver jo fattigere og fattigere af det her, siger Morten Thøgersen.

'Problem-ulv'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Naturstyrelsen, som bekræfter, at de har været ude ved et formodet ulveangreb på adressen. De tilføjer, at angrebet er sket bag et hegn, som ikke er ulvesikret.

Rent juridisk skal der meget til, før man må gøre mere end at sætte hegn op, hvis man er plaget af ulveangreb.

Ulven er fredet i Danmark, og det kan gøre det svært at regulere mod den.

Der er dog nogle tiltag, som kan gøre det muligt at skyde en ulv i Danmark, men det kræver, at den bliver klassificeret som en såkaldt 'problem-ulv', og det bliver den først, når den gentagne gange har angrebet dyr bag en sikret indhegning.

Skyder man derimod en ulv, som ikke er betegnet som en problem-ulv, så kan det give op til to års fængsel.